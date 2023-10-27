تخطى تيري هنري.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول (فيديو)

وحافظ ليفربول الإنجليزي على العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما حقق فوزا كاسحا 5 - 1 على ضيفه تولوز الفرنسي يوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز سانت جيلواز البلجيكي 2 - 1 على ضيفه لاسك لينز النمساوي.

وشارك صلاح بديلا من الدقيقة 71 بالشوط الثاني، وارتدى اللاعب شارة القيادة للمرة الأولى مع الريدز هذا الموسم.

وتكفل محمد صلاح بإنهاء مهرجان أهداف ليفربول، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.