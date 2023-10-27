تخطى تيري هنري.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول (فيديو)
واصل النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ مع الريدز بعد إحراز هدفًا في مرمى تولوز الفرنسي، اليوم الخميس ببطولة الدوري الأوروبي، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا.
وحافظ ليفربول الإنجليزي على العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما حقق فوزا كاسحا 5 - 1 على ضيفه تولوز الفرنسي يوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز سانت جيلواز البلجيكي 2 - 1 على ضيفه لاسك لينز النمساوي.
وشارك صلاح بديلا من الدقيقة 71 بالشوط الثاني، وارتدى اللاعب شارة القيادة للمرة الأولى مع الريدز هذا الموسم.
وتكفل محمد صلاح بإنهاء مهرجان أهداف ليفربول، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وبهذا الهدف ارتفع رصيد محمد صلاح إلى 43 هدفًا مع ليفربول في المسابقات الأوروبية الكبرى، وهو أكبر عدد من الأهداف التي سجلها أي لاعب لنادٍ إنجليزي.
وأصبح محمد صلاح الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولات الأوروبية بقميص نادي إنجليزي حيث وصل إلى هدفه رقم 43 مع ليفربول متخطيًا تيري هنري لاعب آرسنال السابق، وصاحب الـ42 هدف.
وواصل ليفربول التحليق في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، إثر فوزه في مبارياته الثلاث الأولى، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه فريقي سانت جيلواز وتولوز، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
فيما قبع لاسك لينز في قاع الترتيب بلا نقاط.