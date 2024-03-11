موقف بنزيما من المشاركة أمام الهلال

قال مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن مشاركة كريم بنزيما مهاجم الفريق أمام منافسه المحلي الهلال، غدا الثلاثاء، في إياب دور الثمانية في دوري أبطال آسيا ستكون صعبة.

ويسعى الاتحاد لتعويض خسارته 2-صفر ذهابًا عندما يستضيف الهلال، غدًا، في جدة للتأهل للدور قبل النهائي.

وقال غاياردو في مؤتمر صحفي: "بنزيما شعر ببعض الآلام خلال الأيام الماضية وترقبنا عودته لتجهيزه للمشاركة".