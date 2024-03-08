افتتاح ملعب طرابلس الدولي.. النجوم المشاركون في المباراة الاستعراضية (صور)

يستقطب ملعب طرابلس الدولي الأنظار عشية الجمعة عندما يفتح أبوابه من جديد لاحتضان المباريات وذلك بعد عامين من أعمال الصيانة والتوسعة التي شهدها ليظهر في حلة جديدة ومميزة، سيكون نجوم العالم في كرة القدم حاضرين فيها في احتفالية ضخمة تبدو مرتقبة بشدة من قبل الجماهير الليبية والعربية.

وأغلقت أبواب ملعب طرابلس الدولي، منذ 2022، للخضوع لأعمال الصيانة والتوسعة التي اكتملت منذ أشهر ليكون افتتاحه من جديد في مستوى الحدث الضخم وذلك بإقامة مباراة استعراضية تجمع منتخب نجوم ليبيا معززًا ببعض اللاعبين العرب، بفريق نجوم ميلان الإيطالي، الذي سيضم أبرز عناصر الجيل الذهبي للروسونيري.

المباراة العالمية التي تعطى ضربة بدايتها، اليوم الجمعة، وستنقل عبر عدد من القنوات التلفزيونية العالمية، ينتظر أن تشهد حضور أكثر من حضور 40 ألف متفرج، سيكونون على موعد مع إبداعات كروية لنجوم الجيل المميز للميلان الإيطالي بحضور البرازيليين ديدا وريفالدو وكافو أبطال العالم 2002 مع منتخب الصامبا، بجانب الهولندي كلارنس سيدورف، وباتريك كلويفرت، وغيرهم.

أما منتخب نجوم لييبا فسيضم عددا من النجوم السابقين في الكرة الليبية على غرار جهاد المنتصر وأحمد سعد وأسامة الفزاني وأحمد الزوي وسمير عبود ويونس الشيباني وأحمد المصلي وغيرهم، والذين سيتم تدعيمهم بنجوم آخرين من المنتخبات العربية على غرار رفيق صائفي من الجزائر وكريم حقي وخالد بدرة من تونس ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة من مصر، بجانب النجم السينغالي الحاجي ضيوف.

ويعد ملعب طرابلس الدولي أو ملعب 11 يونيو، أكبر ملاعب ليبيا، وأحد أكبر الملاعب في إفريقيا، ويقع في مدينة طرابلس، ويتسع حاليا لخمسين ألف متفرج.

وتم تشييد الملعب االذي يضم مضمارا لألعاب القوى، في العام 1966، واحتضن عديد التظاهرات الكروية الكبرى، وأبرزها نهائيات كأس الأمم الأفريقية 1982، والتي جمع الدور النهائي فيها منتخبي ليبيا وغانا، كما استضاف في العام 2002 كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وبارما.