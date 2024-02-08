ريال مدريد يستهدف 3 صفقات نارية في الميركاتو.. تعرف عليها

كما ينتهي عقد ليني يورو مع ليل في 2025.

وقالت الصحيفة، إن ليني يورو الذي يبلغ من العمر 18 عاما، يقدر ناديه ليل قيمته السوقية بـ60 مليون يورو.

وذكرت "ماركا" أنه رغم الصعوبات التي ستظهر أمام ريال مدريد لإتمام الصفقات الثلاث في الأشهر المقبلة إلا أن ريال مدريد قد وضع بالفعل "خريطة الطريق" الخاصة بالصفقات.

وبحسب الصحيفة فإن ريال مدريد لديه خطة طموحة لتعزيز الفريق الذي لا يشبع ويريد المزيد دائمًا.

وأكدت أن ريال مدريد يرى نفسه الآن في وضع يسمح له بالتعاقد مع مبابي ليكون ثلاثيا مع فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، وهو الأمر الذي سيضع الميرنغي في مكان جديد.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن أحد أهم مطالب ريال مدريد هو ضم ديفيز من بايرن ميونخ، وهو النادي الذي غالبا ما يبيع لاعبيه المهمين بـ"سعر الذهب.

وأوضحت أن كثيرين يرون ديفيز أفضل ظهير أيسر في أوروبا، ولذلك يريد ريال مدريد التعاقد معه لأن ذلك عامل مهم في "هيبة" ريال مدريد.