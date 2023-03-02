تقرير: هالاند رفض الانضمام لريال مدريد بسبب بنزيما

وأوضحت الصحيفة أن هالاند سأل: "ماذا سيحدث لكريم بنزيما" حيث أعرب النرويجي عن شكوكه بشأن مكانه في تشكيلة ريال مدريد في ظل تواجد بنزيما.

وذكرت الصحيفة أن بنزيما كان قد سجل بالفعل 3 أهداف (هاتريك) ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكان هدافًا للدوري الإسباني وتم تجديد عقده حتى يونيو 2023.

وفي ذلك الوقت فقد كان تفكير ريال مدريد هو تواجد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الخط الأمامي، ولذلك لم يكن هالاند بحاجة لإجابة على سؤاله، فقد كان يعلم ذلك بالفعل "بنزيما مركزه مضمون".