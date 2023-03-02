تقرير: هالاند رفض الانضمام لريال مدريد بسبب بنزيما
أفادت صحيفة "إلموندو" الإسبانية بأن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند رفض الانضمام إلى ريال مدريد بسبب الفرنسي كريم بنزيما.
ووفقا للصحيفة فقد التقت إدارة ريال مدريد مع هالاند والوفد المرافق له، حيث كان المهاجم النرويجي قد قرر مغادرة بروسيا دورتموند لكن أمرا واحدا دفع لعدم إتمام الصفقة.
وأوضحت الصحيفة أن هالاند سأل: "ماذا سيحدث لكريم بنزيما" حيث أعرب النرويجي عن شكوكه بشأن مكانه في تشكيلة ريال مدريد في ظل تواجد بنزيما.
وذكرت الصحيفة أن بنزيما كان قد سجل بالفعل 3 أهداف (هاتريك) ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكان هدافًا للدوري الإسباني وتم تجديد عقده حتى يونيو 2023.
وفي ذلك الوقت فقد كان تفكير ريال مدريد هو تواجد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الخط الأمامي، ولذلك لم يكن هالاند بحاجة لإجابة على سؤاله، فقد كان يعلم ذلك بالفعل "بنزيما مركزه مضمون".
وقالت صحيفة "إلموندو" إن هالاند أخبر الدائرة المقربة منه عن المشاكل الافتراضية للتعايش الكروي مع بنزيما.
وبعد ذلك انضم هالاند إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو في حين نجحت إدارة باريس سان جيرمان في إقناع كيليان مبابي بالتجديد لـ3 مواسم.
وسجل هالاند، البالغ من العمر22 عاما، 33 هدفا وصنع 4 في 33 مباراة مع مانشستر سيتي.
أما بنزيما، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، فقد سجل 18 هدفا وصنع 5 في 25 مباراة الموسم الحالي مع ريال مدريد.
وينتهي عقد هالاند مع مانشستر سيتي في يونيو 2027 ويتردد أنه يمكن أن يرحل عن الفريق مقابل قيمة فسخ عقد تبلغ 200 مليون يورو (175.5 مليون جنيه إسترليني) مدرج في عقده، ويدخل حيز التنفيذ صيف عام 2024.