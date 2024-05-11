"صدفة الجنسية".. هل تحسم دوري أبطال أوروبا لصالح ريال مدريد؟

نجح ريال مدريد في حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدفين لهدف على بايرن ميونخ في ملعب سانتياغو برنابيو عقب ريمونتادا رائعة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء يوم الأربعاء.

الملكي كان على بعد دقيقتين من توديع دوري أبطال أوروبا من جديد دون الوصول إلى النهائي لكن كان للبديل خوسيلو رأي آخر، حيث سجل هدفين وقاد الفريق نحو المباراة النهائية.

وصول الملكي إلى النهائي في السنوات الأخيرة كان يعني بالضرورة أن الفريق سيحقق الفوز وسيرفع الكأس، ذلك يتكرر باستمرار طيلة القرن الجديد.

لكن ليس هذا فحسب هو الشيء الوحيد الذي يبشر جماهير الفريق الملكي، التي تنتظر أن تحقق اللقب الـ 15 في تاريخ فريقها.

فهناك صدفة غريبة للغاية لكنها تحمل أخبارًا سعيدة لجماهير ريال مدريد قبل المواجهة المنتظرة في دوري الأبطال ضد بوروسيا دورتموند.

لشبونة 2014

في عام 2014 كان النجم الأول لريال مدريد هو كريستيانو رونالدو، وعلى الرغم من عدم تألقه في المباراة النهائية بشكل واضح إلا أن رونالدو كان الأفضل في كل المباريات التي سبقت مواجهة أتلتيكو مدريد.

رونالدو سجل في النهائي لكن من نقطة الجزاء وبعد أن كان كل شيء قد تم حسمه لصالح ريال مدريد.

لكن الصدفة تأتي في تحقيق ريال مدريد الفوز باللقب في لشبونة بالبرتغال، معقل صاروخ ماديرا.

كارديف 2017

بعد ذلك اللقب الذي غاب عن ريال مدريد لسنوات قبل 2014 بدأ الملكي سلسلة رائعة من الفوز البطولة القارية العظمى، وكان أحد أبرز النهائيات التي سيتذكرها نجوم ريال مدريد هو نهائي كارديف 2017 عندما تفوق الملكي برباعية مقابل هدف على يوفنتوس.

لم يتخيل أحد فوزًا سهلًا في المباراة النهائية كذلك الذي حدث في هذا اليوم، وصحيح أن يومها غاريث بيل لم يلعب أساسيًا لكنه شارك وساهم في التتويج باللقب في بلده ويلز.

باريس 2022

رحل كريستيانو رونالدو وغاب ريال مدريد لسنوات عن دوري أبطال أوروبا، فظهر كريم بنزيما ليقود الملكي لتحقيق لقبًا هامًا للغاية مرة أخرى ضد ليفربول.

الطريف في الأمر هو تكرار صدفة جنسية نجم الفريق، حيث لعُب نهائي 2022 في فرنسا وبالتحديد باريس، ورفع بنزيما اللقب لصالح الملكي.