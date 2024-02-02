"قارئ شفاه" يحدد مصير بيلينغهام
سيحدد خبراء "قراءة الشفاه" مصير الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد، والذي تم اتهامه بإهانة ماسون غرينوود لاعب خيتافي خلال مباراة الفريقين، أمس الخميس.
وكان بيلينغهام قد التحم ضد غرينوود خلال المباراة التي انتهت بانتصار ريال مدريد بهدفين نظيفين، وأثناء لحظة خروج الكرة من أرضية الملعب، رصدت كاميرات النقل التلفزيوني تفوه بيلينغهام بكلمات نحو غرينوود.
وزعمت بعض التقارير أن بيلينغهام وصف مواطنه غرينوود بالـ"المغتصب"؛ الأمر الذي قد تكون له عواقب على نجم ريال مدريد.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يقوم بمعاقبة جود بيلينغهام إذا اكتشف بأنه أساء إلى ميسون غرينوود.
وأضافت: "لا توجد حالياً أي شكاوى بشأن جود لدى الاتحاد، لكن من المتوقع أن تقوم رابطة الليغا بذلك بعد التعاقد مع قارئ الشفاه للتأكد من تلك المزاعم".
يذكر أن خيتافي طلب من رابطة الدوري الإسباني إدراج كلمات بيلينغهام في تقرير المباراة.
وسبق أن تم إلقاء القبض على غرينوود في إنجلترا بتهمة العنف الجنسي خلال الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد، ما أبعده عن الفريق.
لكن بعد ذلك تم سحب الشكوى ضد اللاعب وغادر بعدها إلى خيتافي.
وقالت "سبورت" إن خيتافي يقوم بتحليل مقطع فيديو لإهانة بيلينغهام لغرينوود رغم أن النادي لا يخطط لتقديم شكوى باعتباره ناديًا.
لكن خيتافي يريد أن تقوم رابطة الدوري الإسباني أيضًا بدراسة الصور واتخاذ قرار.