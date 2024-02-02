"قارئ شفاه" يحدد مصير بيلينغهام

وكان بيلينغهام قد التحم ضد غرينوود خلال المباراة التي انتهت بانتصار ريال مدريد بهدفين نظيفين، وأثناء لحظة خروج الكرة من أرضية الملعب، رصدت كاميرات النقل التلفزيوني تفوه بيلينغهام بكلمات نحو غرينوود.

وزعمت بعض التقارير أن بيلينغهام وصف مواطنه غرينوود بالـ"المغتصب"؛ الأمر الذي قد تكون له عواقب على نجم ريال مدريد.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يقوم بمعاقبة جود بيلينغهام إذا اكتشف بأنه أساء إلى ميسون غرينوود.

وأضافت: "لا توجد حالياً أي شكاوى بشأن جود لدى الاتحاد، لكن من المتوقع أن تقوم رابطة الليغا بذلك بعد التعاقد مع قارئ الشفاه للتأكد من تلك المزاعم".