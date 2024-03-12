لاعبو العين يسخرون من رونالدو خلال مقابلة صحفية (فيديو)

وخلال مقابلة تلفزيونية لرجل المباراة خالد عيسي دخل لاعبو العين على الهواء ثم بدؤوا في مزاح وردد أحدهم "وين الريمونتادا؟!".

كان رونالدو وعد الجمهور بالتأهل لنصفف نهائي دوري أبطال آسيا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة العين أول أمس مصرحًا بالعربية :"غدًا ريمونتادا إن شاء الله"، مؤكدًا ثقته في فوز فريقه.

وقال خالد عيسى حارس العين بعد المباراة :" أشكر الله الذي وفقنا، وفي اعتقادي أن المباراة كانت دراماتيكية وتوقعنا أن يهاجمنا النصر من الوهلة الأولى كونه كان خاسرًا في العين".

وتابع :"أشكر زملائي اللاعبين على الثبات وعدم التراجع خصوصًا بعد أن استقبلنا الهدف الثاني وهنا كانت نقطة التحول في المباراة