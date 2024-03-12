لاعبو العين يسخرون من رونالدو خلال مقابلة صحفية (فيديو)
سخر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بعد مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتأهل العين إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 3-1 بركلات الترجيح على النصر بعد تعادلهما 4-4 في مجموع المباراتين.
وأهدر مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وأوتافيو للنصر بينما سجل كريستيانو رونالدو فقط للفريق السعودي ليتفوق فريق المدرب هرنان كريسبو.
وخلال مقابلة تلفزيونية لرجل المباراة خالد عيسي دخل لاعبو العين على الهواء ثم بدؤوا في مزاح وردد أحدهم "وين الريمونتادا؟!".
كان رونالدو وعد الجمهور بالتأهل لنصفف نهائي دوري أبطال آسيا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة العين أول أمس مصرحًا بالعربية :"غدًا ريمونتادا إن شاء الله"، مؤكدًا ثقته في فوز فريقه.
وقال خالد عيسى حارس العين بعد المباراة :" أشكر الله الذي وفقنا، وفي اعتقادي أن المباراة كانت دراماتيكية وتوقعنا أن يهاجمنا النصر من الوهلة الأولى كونه كان خاسرًا في العين".
وتابع :"أشكر زملائي اللاعبين على الثبات وعدم التراجع خصوصًا بعد أن استقبلنا الهدف الثاني وهنا كانت نقطة التحول في المباراة
وواصل :"حللت وضع مهاجمي النصر وأشكر الله ومن ثم مدرب الحراس الذي يجتمع بي قبل كل مواجهة لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالتسديد ومن ضمنها ركلات الترجيح".
وأردف :"من المبكر الحديث عن المنافس في نصف النهائي، فلدينا مباراة مهمة جدًّا في الدوري بعد أربعة أيام وكل تركيزنا منصب عليها حاليًّا بعد أن تأهلنا على حساب أحد المرشحين للقب".
وأتم رجل المباراة :"طالما أنك نادٍ كبير فيجب عليك المنافسة على كل البطولات، ونمتلك حاليًّا جهازًا فنيًّا على أعلى مستوى، ويعتمد سياسة التدوير بين 25 لاعبًا الأمر الذي لم نعشه منذ سنوات".