الأهلي المصري يفرض التعادل على الترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا
فرض الأهلي المصري التعادل بدون أهداف على مضيفه الترجي التونسي ، اليوم السبت ، على ملعب (حمادي العقربي) بالعاصمة تونس في جولة الذهاب للدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام الترجي ليبقى الحسم مؤجلاً إلى مباراة الإياب المقررة يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة الدولي.
تعرض الأهلي لضربة مبكرة بإصابة لاعبه التونسي علي معلول بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاق اللقاء ، وشارك على حسابه كريم فؤاد.
وحاول الترجي استغلال خروج معلول بالضغط على الجبهة اليسرى ، وأهدر البرازيلي رودريغو رودريغيز فرصة محققة بضربة رأس مرت بجوار القائم بغرابة.
وفرض الترجي سيطرته على مجريات الأمور في أغلب فترات الشوط الأول ولكن بلا فرص مؤثرة على مرمى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.
وتحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني على المستوى الهجومي ولكن الفريق المصري لم يستطع الوصول بفرص حقيقية تجاه مرمى أمان الله مميش حارس الترجي سوى بعض التسديدات من جانب إمام عاشور ومحمد هاني.
ولم تفلح تبديلات المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو في تغيير الواقع الهجومي للترجي خاصة بعد مشاركة أسامة بوقرة بينما نجح الأهلي في الاستمرار على نفس النهج الدفاعي.
وخرج الأهلي والترجي بدون استقبال أهداف على ملعب حمادي العقربي لأول مرة منذ لقاء الفريقين عام 1990 في دوري أبطال أفريقيا.