الأهلي المصري يفرض التعادل على الترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

فرض الأهلي المصري التعادل بدون أهداف على مضيفه الترجي التونسي ، اليوم السبت ، على ملعب (حمادي العقربي) بالعاصمة تونس في جولة الذهاب للدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام الترجي ليبقى الحسم مؤجلاً إلى مباراة الإياب المقررة يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

تعرض الأهلي لضربة مبكرة بإصابة لاعبه التونسي علي معلول بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاق اللقاء ، وشارك على حسابه كريم فؤاد.

وحاول الترجي استغلال خروج معلول بالضغط على الجبهة اليسرى ، وأهدر البرازيلي رودريغو رودريغيز فرصة محققة بضربة رأس مرت بجوار القائم بغرابة.