تاليسكا يوضح كيفية تعرضه للإصابة في تدريبات النصر
كشف أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، عن كيفية تعرضه للإصابة في تدريبات فريقه، والتي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.
وكان تاليسكا يستعد مع النصر لخوض مواجهة الذهاب أمام العين الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ لكنه تعرّض للإصابة في التدريب الأخير قبل اللقاء.
وأعلن تاليسكا نهاية موسمه مع الفريق؛ إذ نشر صورة له وهو بالعكاز عبر حسابه بمنصة "إنستغرام"، مؤكدا أنه في طريقه للخضوع لعملية جراحية عاجلة.
وقال تاليسكا في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام": "أنا أتساءل لماذا حدث هذا لي، لقد كان شيئا غبيا للغاية، أنا حزين ومحطم، ولكن في النهاية التدريبات سددت الكرة على المرمى وشعرت بشيء ما في عضلتي الأمامية، لا أستطيع حقا أن أشرح لكم ما حدث".
وشدد تاليسكا: "الإصابة هي جزء من الرياضة، الاستشفاء بدأ الآن، وأعدكم بالعودة أقوى الموسم المقبل، لأساعد في نجاح النصر، أنا أعتمد عليكم بدعمي في رحلتي العلاجية".
ودافع تالسيكا عن ألوان النصر في 85 مباراة، أحرز خلالها 68 هدفًا، وصنع 10 أهداف، وفي الموسم الجاري شارك في 17 مواجهة بدوري روشن السعودي، وهزَّ الشباك 16 مرة، وصنع 4 أهداف، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام لهدافي الدوري، حتى الآن، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في الفريق، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.