تاليسكا يوضح كيفية تعرضه للإصابة في تدريبات النصر

كشف أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، عن كيفية تعرضه للإصابة في تدريبات فريقه، والتي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان تاليسكا يستعد مع النصر لخوض مواجهة الذهاب أمام العين الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ لكنه تعرّض للإصابة في التدريب الأخير قبل اللقاء.

وأعلن تاليسكا نهاية موسمه مع الفريق؛ إذ نشر صورة له وهو بالعكاز عبر حسابه بمنصة "إنستغرام"، مؤكدا أنه في طريقه للخضوع لعملية جراحية عاجلة.