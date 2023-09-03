كريستيانو رونالدو محتفلا بالهدف 850 في مسيرته: لا تزال الحصيلة مستمرة

احتفل كريستيانو رونالدو بتسجيل هدفه الـ 850 في مسيرته بعد أن هز الشباك مجددا في فوز كبير للنصر 5-1 على الحزم بالدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت.

وأحرز رونالدو، البالغ 38 عاما، الهداف التاريخي للبرتغال وريال مدريد، هدفه السادس في آخر ثلاث مباريات ليتصدر ترتيب الهدافين بالدوري بعد خمس جولات، كما قدم تمريرتين حاسمتين أمام الحزم.

وقال قائد البرتغال بعد أن ساعد النصر في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي بالدوري: "أداء رائع آخر من الفريق، نواصل التطور.. 850 هدفا في مسيرتي ولا تزال الحصيلة مستمرة".