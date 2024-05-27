هدف نادي الاتحاد السعودي يقترب من مغادرة يوفنتوس

اقترب الأرجنتيني ماتياس سولي، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والمعار لفريق فروسينوني، من مغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتألق سولي رفقة فروسينوني، حيث ساهم في 14 هدفا بتسجيله 11 وصناعة 3؛ مما جعله مطمعا لأندية أوروبية عديدة، وهدفا أيضا لأندية الدوري السعودي، التي تسعى لاستقطاب أبرز اللاعبين العالميين.

وقال الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن هناك فرصة كبيرة لماتياس سولي، لمغادرة يوفنتوس في الفترة المقبلة.