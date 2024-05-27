هدف نادي الاتحاد السعودي يقترب من مغادرة يوفنتوس
اقترب الأرجنتيني ماتياس سولي، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والمعار لفريق فروسينوني، من مغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.
وتألق سولي رفقة فروسينوني، حيث ساهم في 14 هدفا بتسجيله 11 وصناعة 3؛ مما جعله مطمعا لأندية أوروبية عديدة، وهدفا أيضا لأندية الدوري السعودي، التي تسعى لاستقطاب أبرز اللاعبين العالميين.
وقال الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن هناك فرصة كبيرة لماتياس سولي، لمغادرة يوفنتوس في الفترة المقبلة.
وأكد الصحفي الشهير عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، أن هناك العديد من الأندية الأوروبية تحرص على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.
وأشار رومانو إلى أن مسؤولي يوفنتوس سيعيدون الاستثمار في بيع عقد اللاعب؛ من أجل تدعيم الفريق الموسم المقبل.
وسبق أن قدمت إدارة نادي الاتحاد عرضا لنادي يوفنتوس بمبلغ 30 مليون يورو، لشراء عقد المهاجم الأرجنتيني لتدعيم صفوف الفريق.
ويرتبط ماتياس سولي، البالغ من العمر 21 عاما، بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2026، الذي انضم إليه في 2020 قادما من نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.