مع ارتباطه مع بلوكاكو ودي بروين.. القادسية يعود رسميًا لدوري روشن

ورفع نادي القادسية رصيده إلى 64 نقطة من 31 مباراة، وقبل 3 جولات من نهاية السباق، متقدما بعشر نقاط كاملة على فريقي الخلود والعروبة صاحبي المركزين الثاني والثالث، على التوالي واللذين يملك كلاهما 54 نقطة، علما أن أصحاب المراكز الثلاث الأولى تصعد رسميا لدوري روشن للمحترفين.

وقبل تحقيق الصعود رسميا للدوري السعودي الممتاز، ارتبط إسم نادي القادسية بعديد النجوم الذين يتوقع الخبراء أن يعززوا صفوف الفريق مطلع الموسم المقبل، ومن بين هؤلاء النجمين البلجيكيين روملو لوكاكو لاعب روما الإيطالي ولاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين.

كما تداولت تقارير إخبارية مختلفة أخبارا مفادها أن المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينهو قد يكون على رأس الجهاز الفني لنادي القادسية في الموسم المقبل.