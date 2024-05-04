ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف بيلينغهام في قادش

قاد جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد للفوز على قادش، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث فاز "الميرنغي" بثلاثة أهداف دون رد.

ونجح بيلينغهام في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد بيلينغهام إلى 18 هدفًا في المركز الثاني، خلف أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا بفارق هدف.

وقبل أربع مباريات عن خط النهاية، وصل رصيد ريال إلى 87 نقطة بفارق 14 نقطة أمام برشلونة صاحب المركز الثاني و16 نقطة أمام جيرونا ثالث الترتيب.