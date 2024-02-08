سر توقف بيلينغهام عن تسجيل الأهداف

ما المشكلة؟!

ربما يكون التفسير الأكثر بساطة هو أن بيلينغهام قد تم اكتشافه قليلاً من قبل منافسي ريال مدريد، حيث بات نادرًا ما يتم تركه دون رقابة كما كان يحدث في بداية الموسم.

في هذه الفترة، ووفقًا لتقرير جول الإنجليزي، أصبح المدافعون ملتصقين بجود باستمرار فلم يعد يجد تلك المساحات داخل منطقة الجزاء التي كان يستغلها بانتظام.

ومع الرقابة وقلة المساحات، أصبح بيلينغهام يسدد بشكل أقل خلال المباريات، بمعدل 2.4 تسديدة في كل مباراة على مدار الشهرين الماضيين، بينما بلغ معدله في الفترة من أغسطس إلى نهاية نوفمبر، 2.8، وفقًا لـ FBRef.