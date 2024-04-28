تحول في موقف الاتحاد السعودي تجاه غاياردو
كشف الصحفي الأرجنتيني، سيزار لويس ميرلو، عن تحول مفاجئ في موقف نادي الاتحاد السعودي بشأن مارسيلو غاياردو، الذي بدأت تطالب عدة أصوات بضرورة رحيله عن الفريق، في ظل الأزمات التي تواجه "العميد" في الفترة الحالية.
وكان الاتحاد سقط أمام ضيفه الشباب بنتيجة (1-3)، في المباراة التي احتضنها ملعب "الجوهرة المشعة"، يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ29 من منافسات دوري روشن السعودي.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد فريق غاياردو عند 50 نقطة في المرتبة الخامسة.
ووفقًا لما ذكره الصحفي لويس ميرلو، عبر قناته على "يوتيوب"، فإن "منصب غاياردو في خطر وقد تتم إقالته يونيو المقبل، بينما أكد المحيطون بالمدرب الأرجنتيني أنهم بأنهم يمارسون عملهم بشكل طبيعي".
وأوضح: "إدارة الاتحاد منحت غاياردو فرصة أخيرة، فإن الفوز على الهلال في مواجهة الفريقين يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس الملك قد تكون طوق الإنقاذ له، أما الخسارة فتعني الإقالة".
وتولى غاياردو تدريب الاتحاد في نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، واستطاع المدرب الأرجنتيني صاحب الـ48 عامًا قيادة فريقه نحو الوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز برباعية نظيفة على الفيصلي.
وبشكل عام، لعب الاتحاد مع مدربه الحالي 26 مباراة عبر كل المسابقات، وحقق الفوز خلال 14 مواجهة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 10 مباريات، وسجل الفريق 46 هدفًا، واهتزت شباكه 43 مرة.
ويستهدف الاتحاد الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين من أجل إنقاذ الموسم الحالي، بعد أن تراجع ترتيب الفريق في بطولة الدوري، والتي تُوّج النادي بلقبها في الموسم الماضي، وكذلك خروج النادي من دوري أبطال آسيا في ربع النهائي، إثر الخسارة من الهلال ذهابًا وإيابًا بثنائية نظيفة.