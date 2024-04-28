تحول في موقف الاتحاد السعودي تجاه غاياردو

كشف الصحفي الأرجنتيني، سيزار لويس ميرلو، عن تحول مفاجئ في موقف نادي الاتحاد السعودي بشأن مارسيلو غاياردو، الذي بدأت تطالب عدة أصوات بضرورة رحيله عن الفريق، في ظل الأزمات التي تواجه "العميد" في الفترة الحالية.

وكان الاتحاد سقط أمام ضيفه الشباب بنتيجة (1-3)، في المباراة التي احتضنها ملعب "الجوهرة المشعة"، يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ29 من منافسات دوري روشن السعودي.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد فريق غاياردو عند 50 نقطة في المرتبة الخامسة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي لويس ميرلو، عبر قناته على "يوتيوب"، فإن "منصب غاياردو في خطر وقد تتم إقالته يونيو المقبل، بينما أكد المحيطون بالمدرب الأرجنتيني أنهم بأنهم يمارسون عملهم بشكل طبيعي".