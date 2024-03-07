مباراة الشباب والقادسية: ممر شرفي لبدر المطوع بعد وصوله لـ300 هدف (فيديو)
أقام نادي الشباب الكويتي ممرًا شرفيًا للنجم بدر المطوع قائد نادي القادسية بعد وصوله للهدف رقم 300 في تاريخه الرياضي.
ووصل بدر المطوع إلى 300 هدف في تاريخه مع كرة القدم، وأحرز 123 هدفًا في الدوري، ليتوج رسميًا كهداف تاريخي للدوري الكويتي.
وقبل مباراة الشباب والقادسية في الجولة الـ18 من منافسات دوري زين الممتاز لكرة القدم، أقام نادي الشباب ممرًا شرفيًا على أرض الملعب، احتفاء برقم بدر المطوع.
وأحرز بدر المطوع 162 هدفًا في الدوري، و29 في كأس الأمير، و28 بكأس ولي العهد، و6 في كأس السوبر، و11 بكأس الخرافي، و11 بكأس الاتحاد، و7 في دوري أبطال آسيا، و31 بكأس الاتحاد الآسيوي، و7 في أبطال العرب، وأخيرًا 8 في أبطال الخليج.