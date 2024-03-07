مباراة الشباب والقادسية: ممر شرفي لبدر المطوع بعد وصوله لـ300 هدف (فيديو)

ووصل بدر المطوع إلى 300 هدف في تاريخه مع كرة القدم، وأحرز 123 هدفًا في الدوري، ليتوج رسميًا كهداف تاريخي للدوري الكويتي.

وقبل مباراة الشباب والقادسية في الجولة الـ18 من منافسات دوري زين الممتاز لكرة القدم، أقام نادي الشباب ممرًا شرفيًا على أرض الملعب، احتفاء برقم بدر المطوع.