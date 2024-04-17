أول تعليق من أراوخو بعد تسببه في خسارة برشلونة (صورة)
علّق رونالد أراوخو، مدافع نادي برشلونة الإسباني، للمرة الأولى بعد تسببه بخسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، ووداع الفريق الكتالوني دوري أبطال أوروبا.
وتعرض أراوخو للطرد في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بعدما قام بعرقلة برادلي باركولا، نجم باريس سان جيرمان، أثناء ركضه نحو المرمى منفردا.
باريس سان جيرمان استغل طرد رونالد أراوخو مدافع أصحاب الأرض في الدقيقة 29، ونجح في قلب تأخره إلى فوز 4/1، ليودع برشلونة البطولة، بعد أن خسر 6-4 في مجموع المباراتين.
وعقب المباراة، صبت جماهير برشلونة جام غضبها على الأوروغواياني رونالد أراوخو، بعد الطرد الذي تلقاه.
ووجه أراوخو رسالة إلى جماهير ناديه قائلا: "كرة القدم التي منحتني الكثير من السعادة تصدمني الآن بشدة، أشكر كل من وقف بجانبي، وزملائي الذين تركوا كل شيء في الملعب، والجماهير التي آمنت بهذا الفريق حتى النهاية".
وأضاف في منشور على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستغرام": "أنا آسف جدًا لأنني لم أعطيكم هذه الفرحة".
واختتم: "سنحاول مرة أخرى، يعيش البارسا إلى الأبد".
وسجل كيليان مبابي هدفين في الشوط الثاني، ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في إياب دور الثمانية، أمس الثلاثاء.
وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.
ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتليتيكو مدريد الإسباني 5-4، بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب.