أول تعليق من أراوخو بعد تسببه في خسارة برشلونة (صورة)

وتعرض أراوخو للطرد في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بعدما قام بعرقلة برادلي باركولا، نجم باريس سان جيرمان، أثناء ركضه نحو المرمى منفردا.

باريس سان جيرمان استغل طرد رونالد أراوخو مدافع أصحاب الأرض في الدقيقة 29، ونجح في قلب تأخره إلى فوز 4/1، ليودع برشلونة البطولة، بعد أن خسر 6-4 في مجموع المباراتين.

وعقب المباراة، صبت جماهير برشلونة جام غضبها على الأوروغواياني رونالد أراوخو، بعد الطرد الذي تلقاه.

ووجه أراوخو رسالة إلى جماهير ناديه قائلا: "كرة القدم التي منحتني الكثير من السعادة تصدمني الآن بشدة، أشكر كل من وقف بجانبي، وزملائي الذين تركوا كل شيء في الملعب، والجماهير التي آمنت بهذا الفريق حتى النهاية".

وأضاف في منشور على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستغرام": "أنا آسف جدًا لأنني لم أعطيكم هذه الفرحة".

واختتم: "سنحاول مرة أخرى، يعيش البارسا إلى الأبد".