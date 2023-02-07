ليفربول يتفاوض مع فيرمينو لتمديد عقده بناء على طلب كلوب
بدأ ليفربول مفاوضاته لتجديد عقد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ في ظل إصرار الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي على بقاء اللاعب الدولي السابق.
وقال الصحفي الموثوق فابريسو رومانو عبر حسابه على تويتر، إن كلوب يريد الإبقاء على فيرمينو، والمفاوضات جارية لتمديد عقده. وأوضح أن ليفربول عرض على المهاجم البرازيلي تمديد عقده لمدة قصيرة الأمد.
وقال وكيل أعماله روجر فيتمان لشبكة "سكاي سبورتس" قبل أيام: "نحن على المسار الصحيح. نجري محادثات جيدة حقًا مع ليفربول".
وقال كلوب قبل أسابيع: "أريد من فيرمينو أن يبقى معنا بالتأكيد. لقد أجرينا مفاوضات التجديد بالفعل".
ويغيب فيرمينو البالغ عمره 31 عاما عن صفوف ليفربول منذ العودة من فترة التوقف في كأس العالم بسبب إصابة في ربلة الساق.
وانضم فيرمينو لصفوف ليفربول في 2015 قادما من هوفنهايم الألماني ليشارك مع ليفربول في 348 مباراة سجل خلالها 107 أهداف.
ويتصارع العديد من الأندية على ضم فيرمينو، بينها إنتر ميلان وريال مدريد ووست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد، خاصة وأنه سيكون متاحا مجانا في نهاية الموسم الحالي ولكن من المتوقع استمراره مع ليفربول بسبب رغبة كلوب.
وأشارت تقارير إلى أن ليفربول يعمل على تمديد عقد فيرمينو حتى عام 2025، خاصة وأنه اللاعب الأكثر استخدامًا في ليفربول منذ تولي الألماني كلوب المسؤولية، حيث كان صاحب أكثر عدد من الدقائق في ليفربول خلال المواسم السبعة الماضية.
وفاز فيرمينو بكل الألقاب الممكنة خلال فترة وجوده في آنفيلد؛ منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الدوري وكأس العالم للأندية.