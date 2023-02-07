ليفربول يتفاوض مع فيرمينو لتمديد عقده بناء على طلب كلوب

وقال الصحفي الموثوق فابريسو رومانو عبر حسابه على تويتر، إن كلوب يريد الإبقاء على فيرمينو، والمفاوضات جارية لتمديد عقده. وأوضح أن ليفربول عرض على المهاجم البرازيلي تمديد عقده لمدة قصيرة الأمد.

وقال وكيل أعماله روجر فيتمان لشبكة "سكاي سبورتس" قبل أيام: "نحن على المسار الصحيح. نجري محادثات جيدة حقًا مع ليفربول".

وقال كلوب قبل أسابيع: "أريد من فيرمينو أن يبقى معنا بالتأكيد. لقد أجرينا مفاوضات التجديد بالفعل".

ويغيب فيرمينو البالغ عمره 31 عاما عن صفوف ليفربول منذ العودة من فترة التوقف في كأس العالم بسبب إصابة في ربلة الساق.