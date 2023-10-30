تقرير: توني كروس على رادار أندية أمريكية وسعودية

يأتي ذلك في الوقت الذي، ذكرت فيه صحيفة "ذا صن"، في تقرير لها مؤخرًا، أن كروس لديه رغبة للعب في الدوري الإنجليزي، إذا لم يفتتح ريال مدريد محادثات تجديد العقد معه بحلول أعياد الميلاد في ديسمبر، فسيكون متاحًا للتفاوض مع أندية أخرى بداية من يناير المقبل.

ويوضح التقرير أن كروس يرغب في مواصلة المنافسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، وسيبحث وكيله عن عروض من آرسنال وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وأشارت الصحفية إلى أن توتنهام هو الوجهة الأكثر احتمالًا لكروس حال الرحيل عن ريال مدريد للبريميرليغ.

وفاز كروس مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا أربع مرات من بين 19 بطولة توج بها مع النادي الملكي.