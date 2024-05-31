نجم الزمالك يفجّر مفاجأة حول زيارة لاعب الأهلي له

فجّر أحمد حمدي ، نجم الزمالك ، مفاجأة حول زيارة أحد لاعبي الأهلي له عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال حمدي عبر برنامج (الهدف) بقناة (أون تايم سبورتس 2) إنه يرتبط بعلاقات قوية مع بعض لاعبي فريقه الأسبق الأهلي حتى الآن.