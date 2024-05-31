نجم الزمالك يفجّر مفاجأة حول زيارة لاعب الأهلي له
فجّر أحمد حمدي ، نجم الزمالك ، مفاجأة حول زيارة أحد لاعبي الأهلي له عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وقال حمدي عبر برنامج (الهدف) بقناة (أون تايم سبورتس 2) إنه يرتبط بعلاقات قوية مع بعض لاعبي فريقه الأسبق الأهلي حتى الآن.
وأشار إلى أن محمد عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر كان أول من زاره عقب إصابته في مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة.
وسجل "حمدي" هدف فوز الزمالك بلقاء الإياب بنتيجة 1-0 والتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.
وأكد لاعب الزمالك أن عبد المنعم زاره في منزله مباشرة بعد المباراة للاطمئنان على إصابته كما أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي تواصل معه هاتفيًا بجانب محمد مجدي "أفشة".
وأوضح "حمدي" أنه لا يريد الحديث عن مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضمه قبل الرحيل للزمالك في الانتقالات الشتوية الأخيرة مؤكدًا أنه اختار القلعة البيضاء ولا يريد الحديث في هذه النقطة بحثًا عن مكاسب لدى الجماهير ليس أكثر.
وأشار إلى أنه رفض من قبل عرضًا للرحيل إلى بيراميدز عندما كان لاعبًا في الأهلي ضمن صفقة تبادلية، مؤكدًا أنه كان على أعتاب الرحيل إلى الزمالك، العام 2021 ولكن الصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة.