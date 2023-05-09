عقوبات تصل إلى الحبس.. لماذا استدعى المدعي العام 3 لاعبين بعد السوبر كلاسيكو الأرجنتيني؟

استدعى المدعي العام الأرجنتيني أجوستين بالافيسينو لاعب ريفر بليت وثنائي بوكا جونيورز ماركوس روخو ولويس فاسكيز بعد أحداث الشغب في مباراة الفريقين بالدوري المحلي لكرة القدم التي شهدت سبع بطاقات حمراء خلال فوز ريفر 1-صفر مساء الأحد.

وبدت مباراة السوبر كلاسيكو في طريقها للتعادل إلى أن احتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها ميجل أنخيل بورخا في الشباك ليعزز صدارة ريفر للدوري، فيما بقي غريمه في المركز الـ 13.

واحتفل بالافيسينو أمام لاعبي بوكا لتندلع أحداث شغب تسببت في توقف المباراة لمدة 16 دقيقة، واضطرت الشرطة للتدخل قبل أن يطرد الحكم ثلاثة لاعبين من كل فريق بالإضافة إلى خورخي ألميرون مدرب بوكا.