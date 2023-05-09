عقوبات تصل إلى الحبس.. لماذا استدعى المدعي العام 3 لاعبين بعد السوبر كلاسيكو الأرجنتيني؟
استدعى المدعي العام الأرجنتيني أجوستين بالافيسينو لاعب ريفر بليت وثنائي بوكا جونيورز ماركوس روخو ولويس فاسكيز بعد أحداث الشغب في مباراة الفريقين بالدوري المحلي لكرة القدم التي شهدت سبع بطاقات حمراء خلال فوز ريفر 1-صفر مساء الأحد.
وبدت مباراة السوبر كلاسيكو في طريقها للتعادل إلى أن احتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها ميجل أنخيل بورخا في الشباك ليعزز صدارة ريفر للدوري، فيما بقي غريمه في المركز الـ 13.
واحتفل بالافيسينو أمام لاعبي بوكا لتندلع أحداث شغب تسببت في توقف المباراة لمدة 16 دقيقة، واضطرت الشرطة للتدخل قبل أن يطرد الحكم ثلاثة لاعبين من كل فريق بالإضافة إلى خورخي ألميرون مدرب بوكا.
واتهم المدعي العام للأحداث الجماهيرية بالافيسينو وفاسكيز بالتحريض على الشغب، ودخول روخو إلى الملعب دون إذن، حيث لم يشارك مدافع مانشستر يونايتد السابق في المباراة للإصابة.
وأبلغ خورخي آمور رئيس بوكا رويترز بأن "ماركوس تدخل لمساعدة الفريق لأنه القائد وكان يحاول المساعدة ولم تكن لديه نية إيذاء أي شخص".
"هذه عواقب التحكيم. لست داعما لأي نوع من العنف. الأمر بدأ بعد احتفال (بالافيسينو بعد الهدف)".
وأضاف: "العديد من الأشخاص اقتحموا الملعب دون إذن. شاهدت مشاجرة كبيرة ولويس (فاسكيز) كان يحاول التهدئة".
وتقدم بالافيسينو باعتذار يوم الاثنين وأبدى ندمه على أفعاله وعدم السيطرة على نفسه.
وأبلغ لاعب الوسط محطة تي.واي.سي سبورتس المحلية: "ارتكبت خطأ ولم أرد ترك هذا الانطباع عن ريفر".
وقال خورخي بريتو رئيس ريفر إنه يشعر بالأسف لطريقة انتهاء المباراة رغم فوز فريقه، وإن الفريقين ارتكبا أخطاء تسببت في العنف.
وأضاف لمحطة تي.واي.سي سبورتس: "هذا يحدث للجميع، ويحدث لي كرئيس للنادي، حيث يخرج المشجع بداخلنا ويفعل أشياء تزعج الفريق المنافس".
"أعتقد أن رد فعل بوكا كان مبالغا فيه. اندلاع هذه الأحداث يعني أن الفريقين ارتكبا أخطاء، وعلينا العمل على عدم تكرار مثل هذه الأمور".
وتابع "بالافيسينو لاعب ذكي ويملك شخصية جيدة وسيتعلم مما حدث".
ووفقا للقانون الأرجنتيني، تتراوح عقوبة روخو من يوم إلى خمسة أيام من الخدمة العامة أو غرامة من 200 إلى 2000 بيزوس أرجنتيني (0.87 إلى 8.79 دولار).
ويواجه بالافيسينو وفاسكيز عقوبة غرامة من عشرة آلاف إلى 50 ألف بيزوس أو الحبس من خمسة أيام إلى شهر.