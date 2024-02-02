ما سبب فتور علاقة رونالدو وميسي؟

برود ولقاء منتظر لم يحدث

نحن هنا لنتحدث عن حالة من الفتور رأيناها بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، صحيح أنهما ليسا أصدقاء، لكن دومًا ما كان هناك احترام متبادل بينهما عندما يكون هناك مواجهة.

وسواء كانت تلك المواجهة ودية أو رسمية أو حتى حفلة لتوزيع الجوائز، فدومًا كانا يتبادلان بعض الكلمات أو تجمعهما العدسات في صورة أو أكثر، وهذا لم يحدث الليلة.

وفي حدث مثل ذلك يجب أن نتوقع أن يلتقيا ليتحدثا مع بعضهما البعض نظرًا للطبيعة الاحتفالية للمباراة، حتى لو كان ذلك للحظات قليلة قبل بداية المواجهة، لكن يبدو أن الكواليس تحمل أسرارًا لا نعرفها، أو ربما نعرف بعضها من سياق الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية.

ولم يستطع ميسي ورونالدو بشكل ما، سواء لإصابتهما أو لأي أسباب أخرى، الظهور معًا في لقطة واحدة خلال المباراة، ولم يحدث ذلك سوى من خلال تدخل مخرج اللقاء في النقل التلفزي له، عندما قسم الشاشة وأظهرهما جنبًا إلى جنب.