جماهير الاتحاد ترتدي قناع محمد صلاح في المدرجات (فيديو)

وخلال مباراة الاتحاد ضد الرياض في الجولة الثالثة من الدوري السعودي ارتدى بعض من جماهير الأهلي قناعا يحمل صورة لوجه محمد صلاح نجم ليفربول الذي قالت شبكة بي إن سبورتس إنه وافق على الانتقال إلى الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

واحتفلت جماهير الاتحاد بالأهداف الأربعة التي سجلها الفرق، مع ارتداء صورة لقناع محمد صلاح في المدرجات.

وتأمل الجماهير في إضافة صلاح لتشكيلة المدرب نونو سانتو التي تستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في جدة ديسمبر/ كانون الأول المقبل.