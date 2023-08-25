جماهير الاتحاد ترتدي قناع محمد صلاح في المدرجات (فيديو)
ارتدى عدد كبير من مشجعي نادي الاتحاد السعودي، قناعات للوجه عليها صورة النجم المصري محمد صلا، بعد أنباء تفيد باقترابه من ارتداء قميص الفريق الجداوي.
وخلال مباراة الاتحاد ضد الرياض في الجولة الثالثة من الدوري السعودي ارتدى بعض من جماهير الأهلي قناعا يحمل صورة لوجه محمد صلاح نجم ليفربول الذي قالت شبكة بي إن سبورتس إنه وافق على الانتقال إلى الفريق في فترة الانتقالات الحالية.
واحتفلت جماهير الاتحاد بالأهداف الأربعة التي سجلها الفرق، مع ارتداء صورة لقناع محمد صلاح في المدرجات.
وتأمل الجماهير في إضافة صلاح لتشكيلة المدرب نونو سانتو التي تستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في جدة ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما عام 2017 وقاد الفريق للفوز بعدة ألقاب أبرزها تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في الحقبة الجديدة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.
وفاز صلاح، الذي سجل 187 هدفا في أكثر من 300 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين موسمي 2017-2018 و2021-2022.
ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى 2025 بعدما مدد تعاقده الصيف الماضي مقابل 350 ألف جنيه إسترليني (442.25 ألف دولار) في الأسبوع ليحصل على أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.