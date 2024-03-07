جائزة خاصة.. آل الشيخ يكشف عن "درع ذهبي" لبطل كأس مصر (صورة)

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، صورة جائزة خاصة مقدمة لبطل كأس مصر هذا العام.

ويقام نهائي كأس مصر لأول مرة منذ تدشينه خارج البلاد، إذ تحتضن المملكة العربية السعودية المباراة على ملعب الأول بارك، تحت رعاية موسم الرياض.

وكشف آل الشيخ عن درع ذهبي خاص سيقدمه موسم الرياض لبطل كأس مصر، بخلاف الكأس التقليدية المخصصة للفائز باللقب.

ومع رفع جوائز البطولة من قبل موسم الرياض، سيحصل بطل كأس مصر على ما يقرب من مليون دولار أمريكي.

وستنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء غد الجمعه، على ملعب الأول بارك، وستنقل على قناتي "إم بي سي مصر"، و"أون تايم سبورتس" فقط.