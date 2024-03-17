لاعب جديد يُبلغ ناديه برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية أن ليني يورو، لاعب فريق ليون الفرنسي، أبلغ إدارة ناديه برغبته القوية في الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، بعقد مع ليل حتى نهاية الموسم المقبل 2024/2025.
وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأحد: "يُصرّ اللاعب الفرنسي الشاب ليني يورو على رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد، حيث نقل هذه الرسالة بوضوح إلى مسؤولي ليل، الذين يطالبون بمبلغ 100 مليون يورو مقابل انتقاله".
وأضاف: يُواجه يورو، البالغ من العمر 18 عامًا، ضغوطًا من قبل إدارة فريقه الفرنسي لتجديد عقده الذي ينتهي في الـ30 من يونيو 2025، لكنه يرفض ذلك ويصرّ على موقفه من أجل تسهيل انتقاله إلى ريال مدريد".
وتابع التقرير: "يُعتبر يورو أحد أهداف ريال مدريد الرئيسة في سوق الانتقالات، إلى جانب كيليان مبابي، وكلاهما يتمتع بالوضع ذاته، حيث ينتهي عقداهما مع أنديتهما الحالية في الوقت القريب".
وأشار التقرير: "ليني يورو مُقتنع أن إدارة نادي ليل سوف ترضخ في النهاية لطلبه وستعرضه للبيع".
ويتمتع يورو، بخبرة كبيرة رغم صغر سنّه، وظهر قلب دفاع ليل للمرة الأولى في الدوري الفرنسي عندما كان عمره 16 عامًا فقط، وبحلول سن 17 عامًا، عزز مكانه في الفريق الأول على حساب صامويل أومتيتي، كما أصبح أصغر هداف للنادي.
وشارك ليني يورو في 37 مباراة مع ليل الموسم الحالي، سجل فيها ثلاثة أهداف، وبالمجمل لعب مع الفريق الأول 48 مباراة.