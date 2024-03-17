لاعب جديد يُبلغ ناديه برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن ليني يورو، لاعب فريق ليون الفرنسي، أبلغ إدارة ناديه برغبته القوية في الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، بعقد مع ليل حتى نهاية الموسم المقبل 2024/2025.

وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأحد: "يُصرّ اللاعب الفرنسي الشاب ليني يورو على رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد، حيث نقل هذه الرسالة بوضوح إلى مسؤولي ليل، الذين يطالبون بمبلغ 100 مليون يورو مقابل انتقاله".