موقف يامال ورافينيا من مباراة نابولي المصيرية

كشف تشافي، مدرب برشلونة، موقف لاعبيه يامين لامال ورافينيا من المشاركة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة منافسه نابولي، يوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتعادل الفريقان 1/1 في مباراة الذهاب في إيطاليا.

واشتكى رافينيا من إصابة في الكاحل، وقرر تشافي تبديله وأشرك مكانه فيرمين لوبيز في الدقيقة 37.

وقال تشافي، بعد الفوز الصعب على ريال مايوركا في الدوري الإسباني: "رافينيا ولامين يامال لم يتعرضا لإصابات، تلقيا ضربات لكن دون إصابات، سيكونان جاهزين أمام نابولي".

وسجل لامين يامال هدفا رائعا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73، ليمنح برشلونة فوزا صعبا بنتيجة 1/0 على ملعبه على ريال مايوركا في الليغا.