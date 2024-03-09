موقف يامال ورافينيا من مباراة نابولي المصيرية
كشف تشافي، مدرب برشلونة، موقف لاعبيه يامين لامال ورافينيا من المشاركة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف برشلونة منافسه نابولي، يوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتعادل الفريقان 1/1 في مباراة الذهاب في إيطاليا.
واشتكى رافينيا من إصابة في الكاحل، وقرر تشافي تبديله وأشرك مكانه فيرمين لوبيز في الدقيقة 37.
وقال تشافي، بعد الفوز الصعب على ريال مايوركا في الدوري الإسباني: "رافينيا ولامين يامال لم يتعرضا لإصابات، تلقيا ضربات لكن دون إصابات، سيكونان جاهزين أمام نابولي".
وسجل لامين يامال هدفا رائعا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73، ليمنح برشلونة فوزا صعبا بنتيجة 1/0 على ملعبه على ريال مايوركا في الليغا.
وحصل اللاعب البالغ من العمر 16 عاما على جائزة رجل المباراة.
وأضاف تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "الفعالية تحدد كل شيء، عانينا لأننا أهدرنا ضربة الجزاء (أضاعها إلكاي غوندوغان) التي أعتقد أنها كانت ستغير المباراة".
وعن باو كوبارسي، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، والذي شارك في خط الدفاع ولعب جميع دقائق المباراة، قال تشافي: "كوبارسي ذكي، ويعرف متى يتدخل ومتى لا، وإراحة لامين يامال وكوبارسي كانت جيدة جدًا".
وختم مدرب برشلونة: "الفوز على ريال مايوركا يمنحنا الكثير من الروح المعنوية قبل مواجهة نابولي، نحن بحاجة إلى ملعب ممتلئ وسنبذل قصارى جهدنا للعبور لربع النهائي".
ووفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن يامال شارك في 4 أهداف في آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني (3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة)، أي أكثر بهدف مما كان عليه في أول 24 مباراة في الليغا (سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة).
وشارك لامين يامال في مباريات برشلونة السبع الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا، ولعب ما مجموعه 393 دقيقة، لم يسجل فيها، وصنع هدفا.