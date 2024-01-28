بالأرقام.. مودريتش يفقد دوره في ريال مدريد
نشرت صحيفة "سبورت" تقريرا عن تراجع دور لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بالنسبة لكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.
وظل مودريتش على مقاعد البدلاء في مواجهة لاس بالماس أمس السبت، ووفقا للصحيفة فإن هذه المرة الثانية هذا الموسم التي يترك فيها أنشيلوتي مودريتش على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين دون أن يلعب دقيقة واحدة.
وكان مودريتش أحد اللاعبين الذين لا يمكن استبدالهم في مخططات أنشيلوتي، لكن مودريتش البالغ من العمر 38 عاما بدأ يفقد أهميته شيئا فشيئا في ريال مدريد.
مباراتان دون لعب
وببقائه على مقاعد البدلاء دون أن يشارك أمام لاس بالماس جلس مودريتش على الدكة دون أن يشارك للمرة الثانية هذا الموسم.
وأوضحت "سبورت" أنه في 2024 فقد مودريتش أهميته بالنسبة لأنشيلوتي من خلال لعب الكرواتي 33% من الدقائق مع المشاركة في ثلاث مباريات بشكل أساسي من أصل سبع مباريات.
وبمقارنة أرقام مودريتش مع توني كروس وجود بيلينغهام يظهر أن الألماني هو اللاعب الذي لعب أكثر من غيره مع ريال مدريد، حيث أضاف الإنجليزي والكرواتي مباريات مع فريقيهما للوصول إلى هذا العدد من المباريات.
وشارك بيلينغهام 26 مرة مع ريال مدريد هذا الموسم بواقع 2328 دقيقة. مقابل 29 مشاركة لكروس بواقع 1884 دقيقة، و24 مرة لمودريتش بواقع 1250 دقيقة.
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو المقبل، وقالت الصحيفة إن استمرار لاعب الوسط الكرواتي يعتمد على الأداء الذي يقدمه من الآن وحتى نهاية الموسم.
ونقلت عن مودريتش قوله سابقا: "أريد التجديد لأنني أستحق ذلك، وليس لأنهم يمنحونه لي".
وبالنسبة لمودريتش فإن الخطر يأتي من اللاعبين الشباب الذين يضغطون عليه كفيدي فالفيردي وجود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني وإبراهيم دياز وداني سيبايوس وحتى أردا غولر.
يشار إلى أن مودريتش انتقل لريال مدريد صيف عام 2013 من توتنهام مقابل 35 مليون يورو وفاز مع الميرنغي بكل الألقاب الجماعية الممكنة.
وشارك مودريتش مع ريال مدريد في 512 مباراة سجل فيها 38 هدفا وصنع 83 ونال جائزتي الكرة الذهبية وذا بيست لأفضل لاعب في العالم عام 2018.