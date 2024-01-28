بالأرقام.. مودريتش يفقد دوره في ريال مدريد

مباراتان دون لعب

وببقائه على مقاعد البدلاء دون أن يشارك أمام لاس بالماس جلس مودريتش على الدكة دون أن يشارك للمرة الثانية هذا الموسم.

وأوضحت "سبورت" أنه في 2024 فقد مودريتش أهميته بالنسبة لأنشيلوتي من خلال لعب الكرواتي 33% من الدقائق مع المشاركة في ثلاث مباريات بشكل أساسي من أصل سبع مباريات.

وبمقارنة أرقام مودريتش مع توني كروس وجود بيلينغهام يظهر أن الألماني هو اللاعب الذي لعب أكثر من غيره مع ريال مدريد، حيث أضاف الإنجليزي والكرواتي مباريات مع فريقيهما للوصول إلى هذا العدد من المباريات.

وشارك بيلينغهام 26 مرة مع ريال مدريد هذا الموسم بواقع 2328 دقيقة. مقابل 29 مشاركة لكروس بواقع 1884 دقيقة، و24 مرة لمودريتش بواقع 1250 دقيقة.