مفاجأة مفرحة.. موعد عودة برشلونة إلى معقله التاريخي

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة حول موعد عودة فريق برشلونة للعب في معقله التاريخي كامب نو مجددا.

ويلعب برشلونة حاليًّا في ملعب المونتوجويك، وهو ملعب أوليمبي تبتعد مدرجاته عن أرضية الملعب؛ ما يقلل من تأثير وجود المشجعين.

وعانى برشلونة كثيرا منذ انطلاق أعمال الملعب، حيث فشل في ملء المدرجات بالملعب الجديد، رغم مناشدات مسؤولي النادي وتشافي مدرب الفريق للجماهير بالحضور.