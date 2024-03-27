مفاجأة مفرحة.. موعد عودة برشلونة إلى معقله التاريخي
كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة حول موعد عودة فريق برشلونة للعب في معقله التاريخي كامب نو مجددا.
ويلعب برشلونة حاليًّا في ملعب المونتوجويك، وهو ملعب أوليمبي تبتعد مدرجاته عن أرضية الملعب؛ ما يقلل من تأثير وجود المشجعين.
وعانى برشلونة كثيرا منذ انطلاق أعمال الملعب، حيث فشل في ملء المدرجات بالملعب الجديد، رغم مناشدات مسؤولي النادي وتشافي مدرب الفريق للجماهير بالحضور.
وبدأ برشلونة منذ عدة أشهر إعادة بناء وتجديد ملعب كامب نو بهدف تطويره ليصبح أكثر ملاءمة للمشجعين، كما فعل غريمه ريال مدريد مؤخرا في ملعب سانتياغو برنابيو.
وحسب موندو ديبورتيفو، يأمل برشلونة في العودة إلى المباريات في كامب نو بحلول ديسمبر 2024، بسعة أولية تبلغ 65 ألف متفرج.
وفي البداية، سيكون المدرجان الأولان فقط في كامب نو مفتوحين للجمهور.
ومن المقرر أن يكون الملعب مفتوحاً بنسبة 90% من طاقته مع بداية موسم 2025/2026.
كان ريال مدريد قد عاد أيضا للعب بشكل تدريجي على ملعب سانتياغو برنابيو بعد عام واحد قضاه في ملعب المدينة الرياضية ألفريدو دي ستيفانو.