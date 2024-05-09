المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية
كشفت تقارير صحفية عن المرشح الأبرز حاليا لاقتناص جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.
واعتادت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تقديم جائزة الكرة الذهبية بشكل سنوي رفقة عدة جوائز أخرى للاعبين الأفضل في العالم كل عام، لكن بداية من عام 2024 سيتم تقديم الجائزة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وأشارت عدة تقارير أخيرا بأن هوية الفائز بالكرة الذهبية سيتم تحديدها بناء على المتوج مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبذلك يصبح أبرز المرشحين لها هما نجما ريال مدريد: جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.
ولكن بحسب الصحفية بإذاعة "كوبي"، أرانشا رودريغيز، فإنه بعد تأهل الريال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا فإن المرشح الأبرز حاليا للفوز بالكرة الذهبية هو البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وتمكن ريال مدريد من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة بروسيا دورتموند، بعد فوزه إياباً على بايرن ميونخ 2-1، بعدما تعادل الفريقان 2-2 ذهاباً في ألمانيا.
وتسبب فينيسيوس بهدف ريال مدريد الأول، بعدما سدد كرة قوية ارتدت من الحارس مانويل نوير، ليكملها البديل خوسيلو في الشباك.
كما اختير فينيسيوس أفضل لاعب في المباراة؛ إذ قالت لجنة المراقبين الفنيين التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "كانت إطلاقاته بمثابة تهديد أعطى ريال مدريد الثقة في الفوز. كان أسلوبه في المباراة معدياً وساعدت مواقفه العديدة في 1 ضد 1 في صنع الهدف الأول الأكثر أهمية للفريق المضيف".
وكان ليونيل ميسي هو آخر من فاز بجائزة الكرة الذهبية 2023، بعد منافسة قوية مع إرلينغ هالاند وكيليان مبابي، ليصبح النجم الأرجنتيني أكثر من توّج بالجائزة بواقع 8 مرات.
وتأهل ريال مدريد إلى النهائي للمرة الثامنة عشرة في تاريخه بحثا عن اللقب الخامس عشر.
وكان دورتموند قد أقصى باريس سان جيرمان بالفوز ذهابا وإيابا بهدف دون مقابل.
ويستضيف ملعب ويمبلي المباراة النهائية بين دورتموند وريال مدريد، ويقام اللقاء يوم السبت 1 من شهر يونيو المقبل.