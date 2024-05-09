المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية عن المرشح الأبرز حاليا لاقتناص جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

واعتادت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تقديم جائزة الكرة الذهبية بشكل سنوي رفقة عدة جوائز أخرى للاعبين الأفضل في العالم كل عام، لكن بداية من عام 2024 سيتم تقديم الجائزة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأشارت عدة تقارير أخيرا بأن هوية الفائز بالكرة الذهبية سيتم تحديدها بناء على المتوج مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبذلك يصبح أبرز المرشحين لها هما نجما ريال مدريد: جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.

ولكن بحسب الصحفية بإذاعة "كوبي"، أرانشا رودريغيز، فإنه بعد تأهل الريال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا فإن المرشح الأبرز حاليا للفوز بالكرة الذهبية هو البرازيلي فينيسيوس جونيور.