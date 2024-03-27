احتفال إندريك مع صديقته في سانتياغو برنابيو (صورة)

حرص فيليبي إندريك، نجم منتخب البرازيل، على الاحتفال مع صديقته غابريلا ميراندا، بهدفه الذي سجله في شباك إسبانيا، خلال مواجهتهما الودية، مساء الثلاثاء، في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وغابريلا ميراندا هي عارضة أزياء برازيلية تتمتّع بشهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما ما تظهر مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 17 عاما، والذي من المقرر أن ينضم لريال مدريد مع بداية الموسم المقبل، قادما من بالميراس.

وسجل لوكاس باكيتا من ركلة جزاء قرب النهاية لينتزع منتخب البرازيل التعادل 3-3 مع نظيره الإسباني في مباراة ودية محتدمة على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، يوم الثلاثاء.

وشارك الصاعد إندريك من مقاعد البدلاء ليدرك التعادل بعد ركلة ركنية عقب أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.