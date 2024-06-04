لكمة عنيفة في مباراة بين سيدات المغرب والكونغو الديمقراطية (فيديو)

شهدت المباراة الودية التي جمعت منتخب المغرب للسيدات أمام نظيره الكونغولي الديمقراطي مساء الاثنين حادثة عنف غير مسبوقة من قبل إحدى اللاعبات الكونغوليات؛ ما أثار تفاعل واستنكار الكثير من المتابعين على منصات التواصل، فيما جرى تداول لقطة الاعتداء بالعنف على نطاق واسع عبر منصتي تويتر وفيسبوك.

وخلال المباراة التي حسمتها سيدات المغرب بنتيجة (3 ـ 2) رفعت الحكمة البطاقة الحمراء في وجه لاعبة منتخب الكونغو الديمقراطية ونادي قلعة سرايا التركي روث مونيكي، لكن الأخيرة هاجت وماجت وتوجهت بلكمة قوية جدًّا في وجه لاعبة أخرى من المغرب هي ياسمين مرابط، لتقع أرضًا وسط صدمة طاقم الحكمات واللاعبات بمن فيهن الكونغوليات.