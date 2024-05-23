بانفعال.. كهربا يقلل من فوز الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)

ولكن على عكس إدارة ناديه رفض كهربا، الحديث عن تتويج الزمالك، وانفعل على الإعلاميين المتواجدين بمقر القلعة الحمراء للحديث معه.

وبسؤال كهربا هل تتويج الزمالك بالكونفدرالية يُحفز الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ومواجهته في السوبر؟، رد منفعلا: "عندما يسألني أحد فليسألني عن النادي الأهلي وليس أي نادِ آخر".

وأضاف: "مع الاحترام للزمالك فلدينا مباراة مهمة بنهائي دوري أبطال أفريقيا وهي بطولة أكبر".

وأكد كهربا جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.