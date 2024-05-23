بانفعال.. كهربا يقلل من فوز الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)
قلل محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، من أهمية فوز نادي الزمالك غريم فريقه الأزلي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على الرغم من تهنئة ناديه للفريق الأبيض.
وفاز الزمالك باللقب القاري عقب تغلبه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة في إياب الدور النهائي للكونفدرالية.
وخرجت إدارة الأهلي المصري ببرقية تهنئة، بعد تتويج المنافس التقليدي الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "إكس" بياناً لتهنئة الزمالك بالتتويج بلقب كأس الكونفدرالية.
وقال الأهلي في بيانه: "خالص التهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية".
ولكن على عكس إدارة ناديه رفض كهربا، الحديث عن تتويج الزمالك، وانفعل على الإعلاميين المتواجدين بمقر القلعة الحمراء للحديث معه.
وبسؤال كهربا هل تتويج الزمالك بالكونفدرالية يُحفز الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ومواجهته في السوبر؟، رد منفعلا: "عندما يسألني أحد فليسألني عن النادي الأهلي وليس أي نادِ آخر".
وأضاف: "مع الاحترام للزمالك فلدينا مباراة مهمة بنهائي دوري أبطال أفريقيا وهي بطولة أكبر".
وأكد كهربا جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين خلال الأسبوع الماضي في رادس قد انتهت بالتعادل السلبي.