ترتيب الدوري السعودي: الهلال يحقق أكبر نتيجة في تاريخ البطولة على حساب الحزم (فيديو)

وحطم الهلال الرقم القياسي السابق الذي سجله الاتحاد بفوزه 8-صفر على القادسية موسم 2011-2012، وذلك بفضل ثلاثية البرازيلي مالكوم في الشوط الثاني.

افتتح الهداف ألكسندر ميتروفيتش أهداف الهلال في الدقيقة 14 عندما تابع تمريرة عرضية من محمد البريك بتسديدة مباشرة في المرمى من مدى قريب.

وضاعف محمد كنو النتيجة بتسديدة هائلة من مدى بعيد في الدقيقة 32، قبل أن يحرز محمد القحطاني أول أهدافه مع الهلال في الدقيقة 43 عندما تابع تسديدة ميتروفيتش التي ردت من الحارس ليضع الكرة في سقف المرمى.

وافتتح مالكوم ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 52 بعد تمريرة بينية رائعة من ميتروفيتش ليضع المهاجم البرازيلي الكرة في الشباك من مدى قريب. وبعدها بثلاث دقائق سجل الهدف الخامس بعد تمريرة عرضية من مواطنه ميشيل.

وألغى الحكم هدفا لمحمد فؤاد مهاجم الحزم في الدقيقة 56 بداعي التسلل. كما أطلق أنطونيو جوزيه سوزا تسديدة رائعة ردت من العارضة في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 81 أضاف البريك الهدف السابع للهلال عندما تابع تمريرة عرضية وأودع الكرة في الشباك قبل أن يختتم مالكوم ثلاثيته الشخصية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش الهدف التاسع التاريخي للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من مدى قريب.