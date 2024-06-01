‎علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي المصري بعد الإصابة

وجّه التونسي علي معلول، نجم الأهلي المصري، رسالة لجماهير فريقه بعد الإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس خلال مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي بدون أهداف في تونس، ثم فاز الفريق المصري بهدف دون رد في لقاء الإياب في إستاد القاهرة، ليتوج باللقب القاري للمرة الـ12 في تاريخه.

وغادر معلول لقاء الذهاب بعد 6 دقائق فقط متأثرًا بالإصابة القوية التي تعرض لها، والتي ستبعده عن المستطيل الأخضر لفترة لن تقل عن 4 أشهر.