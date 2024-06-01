علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي المصري بعد الإصابة
وجّه التونسي علي معلول، نجم الأهلي المصري، رسالة لجماهير فريقه بعد الإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس خلال مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتعادل الأهلي مع الترجي بدون أهداف في تونس، ثم فاز الفريق المصري بهدف دون رد في لقاء الإياب في إستاد القاهرة، ليتوج باللقب القاري للمرة الـ12 في تاريخه.
وغادر معلول لقاء الذهاب بعد 6 دقائق فقط متأثرًا بالإصابة القوية التي تعرض لها، والتي ستبعده عن المستطيل الأخضر لفترة لن تقل عن 4 أشهر.
ونشر معلول عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "مضى أسبوع على بطولة جديدة داخل النادي الأهلي وهي البطولة الأفريقية الرابعة لنا في الخمس سنوات الماضية، والبطولة العشرين منذ انضمامي إلى الفريق قبل ثماني سنوات، بالإضافة إلى تحقيق برونزية المونديال ثلاث مرات".
ووجّه معلول الشكر لإدارة الأهلي وزملائه في الفريق على دعمه منذ الإصابة وزيارته والتواصل معه، كما أنهم وعدوه بتحقيق اللقب القاري.
وأضاف: "أثق في قدرتهم على التتويج بباقي بطولات الموسم والأهلي دائمًا بمن حضر، وأشكر الجماهير على كل الحب والدعم الذي شعرت به.. وهو ليس غريبا عن جماهير النادي الأهلي التي طالما دعمتني منذ يومي الأول، وأكنّ لهم كل الحب والاحترام".
وتابع: "كنت أتمنى التواجد مع الفريق في ستاد القاهرة والاحتفال معهم باللقب، ولكن دعم زملائي لي باحتفالي الخاص كذلك بوجود قميصي في الاحتفالات بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي شعرت به من الجماهير جعلني أشعر أنني حاضر بينكم".
وأتم معلول بيانه: "حرمتني الإصابة من التواجد والاحتفال معكم ولكن سأبذل كل مجهود للعودة سريعًا إلى الملاعب، الجهد والعطاء هو سلاح كل لاعب كرة قدم وهذا ما كنت أفعله منذ بدايتي وأنا مؤمن أن بالعمل والإصرار سأعود بشكل أقوى بإذن الله".