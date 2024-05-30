باريس سان جيرمان يحسم مستقبل لويس إنريكي
حسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، موقفه من مسألة بقاء أو رحيل مدربه لويس إنريكي مع الفريق للموسم المقبل.
وكانت تقارير أشارت إلى احتمالية رحيل إنريكي، على خلفية خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.
وقال ناصر الخليفي في تصريحات إعلامية: "مدربنا هو لويس إنريكي، أنا أثق به وهو يقوم بعمل رائع، حتى لو تم إقصاؤنا أمام نيوكاسل (في دور المجموعات من دوري الأبطال)، كنت سأقول الشيء نفسه، لأنني أعلم أننا نسير على الطريق الصحيح، والشيء نفسه بالموسم المقبل".
وأضاف: "نحن نحاول تقديم الأفضل، ونواصل بناء فريقنا، على الرغم من خسارتنا أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال، لو سألتني إن كنت راضياً عن الموسم.. سأرد بنعم".
وتابع: "في الموسم المقبل، إذا سألتني إذا كنا نريد الفوز بلقب دوري الأبطال، سأجيب بنعم، لكن هذا ليس هدفنا، نحن نتطلع إلى بذل قصارى جهدنا ومواصلة بناء فريقنا".
وتولّى إنريكي تدريب باريس سان جيرمان في 5 يوليو 2023 الماضي، ولديه عقد ينتهي مع النادي البارسي في منتصف العام القادم، وتحديدًا في 30 يونيو 2025.
ويعد إنريكي من المدربين المميزين؛ إذ قاد العديد من الأندية الكبرى خلال مشواره مع كرة القدم أبرزها برشلونة الإسباني، وحقق معه العديد من البطولات وآخرها باريس سان جيرمان الفرنسي، وحقق معه بطولات السوبر الفرنسي، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا.