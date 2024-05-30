باريس سان جيرمان يحسم مستقبل لويس إنريكي

حسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، موقفه من مسألة بقاء أو رحيل مدربه لويس إنريكي مع الفريق للموسم المقبل.

وكانت تقارير أشارت إلى احتمالية رحيل إنريكي، على خلفية خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.

وقال ناصر الخليفي في تصريحات إعلامية: "مدربنا هو لويس إنريكي، أنا أثق به وهو يقوم بعمل رائع، حتى لو تم إقصاؤنا أمام نيوكاسل (في دور المجموعات من دوري الأبطال)، كنت سأقول الشيء نفسه، لأنني أعلم أننا نسير على الطريق الصحيح، والشيء نفسه بالموسم المقبل".