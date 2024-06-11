ليفاندوفسكي يوجه صدمة لمنتخب بولندا قبل انطلاق "يورو 2024"

وجه روبرت ليفاندوفسكي صدمة لجماهير المنتخب البولندي قبل انطلاق منافسات "يورو 2024"، حيث تأكد غيابه عن المواجهة الأولى للفريق أمام هولندا، يوم الأحد المقبل، بعد تعرّضه لإصابة بفخذه في مباراة دولية ودية ضد تركيا، يوم الإثنين.

وأصيب ليفاندوفسكي، قائد بولندا، وأفضل هداف في صفوفها بـ 82 هدفًا خلال 149 مباراة دولية، في ركبته اليمنى، واضطر لمغادرة الملعب عند الدقيقة 33 من عمر المباراة، التي جمعتهما مع تركيا، وذلك بعدما أسهم ابن الـ35 عامًا في افتتاح التسجيل من تمريرة حاسمة.

وقال طبيب المنتخب، ياتسيك ياورشيفسكي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مهاجم برشلونة صاحب الـ149 مباراة دولية: "تعرّض لتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين، ما سيحرمه المشاركة في المباراة الأولى من البطولة، نبذل قصارى جهدنا ليتمكن من خوض المباراة الثانية ضد النمسا في 21 يونيو".