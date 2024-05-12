"حيلة قانونية" لإنقاذ الأهلي السعودي

يواجه النادي الأهلي السعودي أزمة قد تفسد موسمه، بسبب القضية المنظورة أمام المحكمة الرياضية "كاس" بشأن مستحقات لاعب الفريق السابق، الجامايكي لويس غرابان.

وتعود تفاصيل القضية، عندما وقّع الأهلي عقدا مع "غرابان" على أن يتحصل الأخير بموجبه على 375 ألف ريال كراتب شهر و750 ألف ريال تقريبا كمقدم عقد، و375 ألف ريال أخرى في حال صعود الأهلي إلى الدوري الممتاز.

ولكن الأهلي السعودي لم يدفع مقدم العقد، ولا راتب الشهر الأول أو الثاني، وتراكم على الأهلي 400 ألف دولار لصالح لويس غرابان، وطالب بها الأخير، وأمهل النادي 15 يوما لكن "الراقي" لم يدفع، وبعد مرور 16 يوما تقريبا أنهى اللاعب عقده مع الأهلي من طرف واحد لسبب مشروع ولجأ إلى "فيفا".

وأعلن الأهلي في 30 مايو من العام الماضي، أنه تمَّ قبول إجراءات التدابير الاحترازية، وإيقاف قرار منع التسجيل حتى صدور القرار النهائي في القضية.

ويشعر جمهور الأهلي بالقلق من إمكانية إيقاف القيد وبالتالي عدم إبرام صفقات عالمية في الميركاتو الصيفي المقبل؛ ما سيؤثر على مسيرة الفريق الذي يسعى بقوة للعودة للمشاركات في البطولة الآسيوية.