مصدر لـ"إرم نيوز": إقالة مدرب تونس بعد التعادل مع ناميبيا

حسم المكتب المؤقت لتسيير الاتحاد التونسي لكرة القدم مصير الجهاز الفني للمنتخب الأول، بقيادة منتصر الوحيشي ومساعده أنيس البوسعيدي وذلك بعد مباراتي تصفيات كأس العالم 2026 أمام غينيا الإستوائية وناميبيا، وفق ما أكده لـ "إرم نيوز" مصدر مقرب جدا من الاتحاد.

وسقطت تونس، أمس الأحد، في فخ التعادل سلبا أمام مضيفتها ناميبيا لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة لتصفيات كأس العالم 2026.

وفي ملعب جوهانسبورغ، بجنوب إفريقيا، قدم المنتخب التونسي أداء هو الأسوأ له خلال المباريات الأخيرة، حيث اكتفى بالدفاع أمام ناميبيا ليحصل على نقطة التعادل التي أبقته في صدارة المجموعة فيما رفع منتخب ناميبيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني.

لكن صدارة المجموهة لم تمنع سيل الانتقادات الجارف على منتخب نسور قرطاج والجهاز الفني للمنتخب بقيادة منتصر الوحيشي الذي بدا في نظر أغلب المتابعين السبب الرئيسي في الظهور بوجه مخيب للآمال وفي موجة غضب عارمة في الشارع الرياضي للمطالبة بإقالته.

وتم تعيين منتصر الوحيشي، مدربا لمنتخب تونس الأول بشكل مؤقت في مارس الماضي خلفا لجلال القادري الذي تمت إقالته بعد النتائخ المحبطة لتونس في نهائيات أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار مطلع العام الجاري.

وخاض الوحيشي 4 مباريات على رأس منتخب تونس، حيث كانت بدايته في مارس الماضي بمباراتين ضمن بطولة العاصمة الإدارية بمصر، مع منتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا، ثم أمام غينيا الإستوائية (1 ـ 0) الأربعاء الماضي، وضد ناميبيا (0ـ 0) أمس الأحد.

وقال مصدر مقرب من اتحاد كرة القدم، إن الوحيشي سيغادر المنتخب رسميا، بعد مواجهة ناميبيا، وسيتم التعاقد مع جهاز فني جديد باعتبار أن المجلس المؤقت لاتحاد الكرة سيغادر في شهر يوليو المقبل وسيتعهد المجلس الجديد المنتخب بالتعاقد مع مدرب أجنبي على الأرجح.