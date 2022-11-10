هالاند يعادل الرقم القياسي لألفارو نيغريدو

دخل المهاجم الإسباني المخضرم ألفارو نيغريدو مهاجم قادش الحالي والنصر الإماراتي السابق في منافسة شرسة مع النرويجي الشاب إرلينغ هالاند بعدما سجل الثنائي في سبع مباريات متتالية وهو رقم قياسي يحمله اللاعبان فقط.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن الحديث زاد عن نيغريدو في الأيام الأخيرة بسبب الرقم القياسي الذي يحمله هو وهالاند فقط.

وحقق نيغريدو البالغ من العمر 37 عاما هذا الإنجاز مع سيتي في موسم 2013-2014 وذلك خلال فترة خاض فيها 49 مباراة، وسجل 23 هدفًا وصنع ثماني تمريرات حاسمة.

والآن عادل هالاند أرقام نيغريدو ويمكنه تجاوز هذا الرقم بالفعل، كما أنه سجل إجمالي251 هدفًا في مسيرته الاحترافية بأكملها حتى الآن. ومع قادش سجل 19 هدفًا منذ انضمامه للفريق المنافس في الليغا موسم 2020-2021.

وأحرز هالاند هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 95 ليهدي مانشستر سيتي حامل اللقب الفوز 2-1 على ضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي.

ورغم تقدمه في العمر إلا أن قادة النادي أعلنوا نيتهم تجديد عقده وسيتم الإعلان عن ذلك رسميا في القريب العاجل، خاصة وأنه صاحب الهدف الأهم حتى الآن عندما سجل هدفا في مرمى ريال بلد الوليد في الدقيقة 92 وإضافة ثلاث نقاط غالية وذلك بعد استغلال خبرته وذكائه.

ولم يشارك نيغريدو في آخر مباراتين أمام أتلتيكو مدريد وخيتافي وشارك بدلا منه تشو لوزانو الذي اعتمد عليه المدير الفني لقادش من البداية، ومع ذلك فإن نيغريدو جاهز دائمًا عندما يراه المدرب مناسبًا، وضد ريال مدريد في سانتياغو برنابيو الليلة قد يكون الوقت المثالي للعودة إلى التشكيلة الأساسية.

وبدأ نيغريدو مسيرته في ريال مدريد لذلك يملك الدوافع اللازمة لبذل أقصى ما لديه أمام فريقه السابق بطل الليغا وأوروبا، والذي بدأ منه مسيرته الرائعة التي شملت العديد من الأندية الكبرى داخليا وخارجيا، لكنه في قادش هدفه البقاء في الليغا.

ولعب نيغريدو في أندية إشبيلية ومانشستر سيتي وفالنسيا وميدلسبره وبشكيتاش والنصر الإماراتي لمدة موسمين قبل العودة لليغا من بوابة قادش.