بنزيما يثير استياء جماهير الاتحاد السعودي مجددًا (صورة)
أثار الفرنسي كريم بنزيما غضب جمهور نادي الاتحاد السعودي بشدة، بسبب اهتمامه بشكل كبير باحتفالات ناديه السابق ريال مدريد ودعمهم، في مقابل عدم الاكتراث بالفريق الجداوي، الذي يعيش موسمًا صعبًا.
بنزيما البالغ من العمر 36 عامًا، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه غاب كثيرًا بسبب الإصابات، مع تراجع واضح وكبير في المستوى.
وجاء الغضب من جمهور نادي الاتحاد السعودي، بعد التغريدة الأخيرة التي نشرها بنزيما عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، تزامنًا مع احتفالات ريال مدريد بلقب الليغا رقم 36.
ونشر بنزيما صورة مع أساطير ريال مدريد، مثل: الظاهرة رونالدو، وزين الدين زيدان، ولويس فيغو، خلال فوزه بجائزة الكرة الذهبية عندما كان في صفوف "الميرنغي"، وعلق عليها قائلًا: "الطريق الذهبي".
كان الإعلامي الرياضي هتان النجار، كشف أن بنزيما سافر مؤخرًا إلى مدريد من أجل الاحتفال مع فريقه السابق وليس للخضوع إلى العلاج كما أعلن نادي الاتحاد.
وأشار النجار في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب لم يتواجد هناك من أجل العلاج، كما أعلن نادي الاتحاد".
وزعم هتان النجار، أن سفر كريم بنزيما إلى العاصمة الإسبانية جاء من أجل الاحتفال مع فريقه السابق ريال مدريد، بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.
يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تجاوز عقبة بايرن ميونخ الألماني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.
وخرج "العميد" بموسم صفري بعد وداع دوري أبطال آسيا وكأس الملك وخسارة الدوري السعودي والسوبر المحلي، بالإضافة إلى البطولة العربية.
وشارك بنزيما في 29 مباراة مع الاتحاد، أسهم خلالها في 21 هدفًا، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة.