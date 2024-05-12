بنزيما يثير استياء جماهير الاتحاد السعودي مجددًا (صورة)

أثار الفرنسي كريم بنزيما غضب جمهور نادي الاتحاد السعودي بشدة، بسبب اهتمامه بشكل كبير باحتفالات ناديه السابق ريال مدريد ودعمهم، في مقابل عدم الاكتراث بالفريق الجداوي، الذي يعيش موسمًا صعبًا.

بنزيما البالغ من العمر 36 عامًا، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه غاب كثيرًا بسبب الإصابات، مع تراجع واضح وكبير في المستوى.

وجاء الغضب من جمهور نادي الاتحاد السعودي، بعد التغريدة الأخيرة التي نشرها بنزيما عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، تزامنًا مع احتفالات ريال مدريد بلقب الليغا رقم 36.

ونشر بنزيما صورة مع أساطير ريال مدريد، مثل: الظاهرة رونالدو، وزين الدين زيدان، ولويس فيغو، خلال فوزه بجائزة الكرة الذهبية عندما كان في صفوف "الميرنغي"، وعلق عليها قائلًا: "الطريق الذهبي".