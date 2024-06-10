علامات غريبة على قدم رونالدو تثير قلق جمهوره قبل "يورو 2024" (صورة)

توقف محبو كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال، أمام صورة أخيرة التقطت له في تدريبات منتخب بلاده، الذي انضم له مؤخرا للمشاركة في بطولة "يورو 2024"، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.

وانضم مهاجم فريق النصر السعودي، يوم الجمعة، لمعسكر منتخب البرتغال، والذي يستعد لخوض منافسات بطولة يورو 2024، والتي تستضيفها ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

ويقع المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة، والتي تضم كلًّا من التشيك، وجورجيا، وتركيا.

ويتربع رونالدو على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تواجدًا في نسخ كأس الأمم الأوروبية، إذ شارك في 5 نسخ سابقة، بدءًا من يورو 2004 في البرتغال حتى يورو 2020، خاض خلالها 25 مباراة، ليصبح الأكثر لعبًا للقاءات في تاريخ المسابقة.