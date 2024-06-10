علامات غريبة على قدم رونالدو تثير قلق جمهوره قبل "يورو 2024" (صورة)
توقف محبو كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال، أمام صورة أخيرة التقطت له في تدريبات منتخب بلاده، الذي انضم له مؤخرا للمشاركة في بطولة "يورو 2024"، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
وانضم مهاجم فريق النصر السعودي، يوم الجمعة، لمعسكر منتخب البرتغال، والذي يستعد لخوض منافسات بطولة يورو 2024، والتي تستضيفها ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.
ويقع المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة، والتي تضم كلًّا من التشيك، وجورجيا، وتركيا.
ويتربع رونالدو على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تواجدًا في نسخ كأس الأمم الأوروبية، إذ شارك في 5 نسخ سابقة، بدءًا من يورو 2004 في البرتغال حتى يورو 2020، خاض خلالها 25 مباراة، ليصبح الأكثر لعبًا للقاءات في تاريخ المسابقة.
وتداول الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة لقدم رونالدو اليمنى في أحدث تدريبات منتخب البرتغال ويظهر عليها أثار بالطول وكأنها عملية أجريت له مؤخرا، حيث تساءل الجمهور عن سر الآثار على قدم اللاعب البرتغالي قبل انطلاق البطولة المهمة، وهل يمكن أن تؤثر عليه أم لا؟ فيما أشار البعض إلى أنها مجرد أثار من التدريبات القوية التي يخوضها اللاعب وليست أي عملية جراحية، خاصة أنه لم يغب عن فريقه النصر في مبارياته الأخيرة.
كما تداول الجمهور فيديوهات وصور أخرى للاعب وهو يركض بشكل عادي في أحدث ظهور ولا تتواجد هذه الأثار على قدمه، ما ينفي وجود أي إصابة أو عملية أجراها النجم البرتغالي.
ويمتلك رونالدو، نصيب الأسد من الأرقام القياسية للنجوم الذين شاركوا في نسخ سابقة للبطولة، حيث يعد هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفًا، بواقع هدفين في نسخة 2004، وهدفًا وحيدًا في 2008، و3 أهداف في كل من 2012، و2016، و5 أهداف في يورو 2020.
ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في بطولة كأس أمم أوروبا بمواجهة منتخب التشيك يوم الثلاثاء 18 يونيو، وفي الجولة الثانية يلتقي مع نظيره المنتخب التركي يوم السبت 22 يونيو، ثم يواجه جورجيا يوم الأربعاء 26 يونيو في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات.