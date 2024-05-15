سابالينكا تتعافى وتتأهل لنصف نهائي بطولة روما المفتوحة

لم تواجه أرينا سبالينكا، المصنفة الثانية عالميًّا، صعوبة في التغلب 6-2 و6-4 على اللاتفية إيلينا أوستابنكو، لتتأهل إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء

وكان جانب كبير من جماهير الملعب الرئيس يشجع سبالينكا التي لم يسبق لها الفوز باللقب، وتلقت تحية كبيرة بعد فوزها بالمباراة التي استغرقت أكثر من ساعة بقليل.

وقالت سبالينكا: "بهذه الأجواء الرائعة، هذا الدعم الكبير، أنا متحمسة جدًّا هنا، أحلم بالفوز بهذه البطولة بسبب هذه المشاعر التي تصلني منكم يا رفاق وآمل أن أرد بالمثل، أحبك يا روما".