جماهير العين تبدع في مراسم الاحتفالات بدوري أبطال آسيا (فيديو)

خطفت جماهير العين الإماراتي الأضواء في أبوظبي مساء السبت وذلك في مراسم الاحتفال بتتويج فريقها بدوري أبطال آسيا لموسم 2023 ـ 2024، منذ أسبوعين وذلك للمرة الثانية في تاريخه.

وشهد استاد هزاع بن زايد، في أبوظبي مظاهر الاحتفال الكبير الذي أقامه نادي العين لمشاركة جماهيره التتويج الآسيوي، حيث أقيم حفل غنائي للاحتفاء بالتتويج.

وتوج نادي العين بطلا لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على يوكوهاما الياباني بنتيجة (6 ـ 3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحرز اللقب ويضمن التأهل لكأس العالم للأندية التي ستقام عام 2025 بمشاركة 32 ناديا.

وانطلق موكب حافلة نادي العين من وسط مدينة أبوظبي، وصولا إلى استاد هزاع بن زايد، فيما رافقت حافلة الفريق مسيرة احتفالية جماهيرية كانت توجه التحية للاعبين الجهاز الفني.