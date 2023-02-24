لحظة بلحظة.. قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي (فيديو)
تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي ودور الـ16 في دوري المؤتمر الأوروبي.
وتبدأ مراسم القرعة الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.
وتنقل القرعة على قناة بي إن سبورت المفتوحة.
ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في دور الـ16، وكذلك لا يمكن أن يلتقي فريقان تصدرا مجموعتهما.
وتقضي قوانين المسابقتين بوضع متصدري المجموعات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي في المستوى الأول، ويلعبون لقاء الإياب على ميدانهم.
وفيما يلي نتائج القرعة:
يونيون برلين VS سانت جيلواز
إشبيلية VS فنربخشة
يوفنتوس VS فرايبورغ
باير ليفركوزن VS فرنكفاروزي
مانشستر يونايتد VS ريال بيتيس
سبورتنغ لشبونة VS آرسنال
روما VS ريال سوسييداد
مستويات القرعة
الدوري الأوروبي
الأندية المتصدرة للمجموعات: آرسنال (إنجلترا) وريال بيتيس وريال سوسيداد (إسبانيا) وفنربخشة (تركيا) وسانت جيلواز (بلجيكا) وفرنكفاروزي (المجر) وفينورد (هولندا) وفرايبورغ (ألمانيا).
المتأهلون من الدور الفاصل: روما ويوفنتوس (إيطاليا) ومانشستر يونايتد (إنجلترا) وباير ليفركوزن ويونيون برلين (ألمانيا) و إشبيلية (إسبانيا) وسبورتينغ لشبونة (البرتغال) وشاختار دونيتسك (أوكرانيا).
دوري المؤتمر الأوروبي
الأندية متصدرة المجموعات: ألكمار (هولندا) ونيس (فرنسا) وفياريال (إسبانيا) وباشاك شهير وسيفا سبور (تركيا) وويستهام يونايتد (إنجلترا) وبورغوردين (السويد) وسلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).
المتأهلون من الدور الفاصل: لاتسيو وفيورنتينا (إيطاليا) وجينك وأندرلخت (بلجيكا) وبازل (سويسرا) وشريف (مولدوفا) وإيك لارناكا (اليونان) وليخ وزنان (بولندا).