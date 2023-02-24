لحظة بلحظة.. قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي (فيديو)

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في دور الـ16، وكذلك لا يمكن أن يلتقي فريقان تصدرا مجموعتهما.

وتقضي قوانين المسابقتين بوضع متصدري المجموعات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي في المستوى الأول، ويلعبون لقاء الإياب على ميدانهم.

وفيما يلي نتائج القرعة:

يونيون برلين VS سانت جيلواز

إشبيلية VS فنربخشة

يوفنتوس VS فرايبورغ

باير ليفركوزن VS فرنكفاروزي

مانشستر يونايتد VS ريال بيتيس

سبورتنغ لشبونة VS آرسنال

روما VS ريال سوسييداد