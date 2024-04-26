الورقة التي يتحصن بها الأهلي لحماية حسين الشحات
كشفت قناة "CBC" عن الورقة التي يتحصن بها الأهلي لحماية حسين الشحات في قضيته مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
ووفقًا للقناة فإن محمد الشيبي سيخضع للتحقيق في لجنة الانضباط يوم الأحد، وأن الأهلي ينتظر نتيجة التحقيق، لأن حسين الشحات موقوف أمام النيابة.
وأوضحت أن الأهلي يتحفظ على إيقاف الشحات أمام النيابة، لأنه يمنع الذهاب للمحاكم الجنائية طبقا للوائح.
وأشارت إلى أن الشيبي يبحث عن حقه بطريقته وهذا حقه، وأن الأهلي يحافظ على حق الشحات بطريقته وهذا حقه.
وأكدت أن الأهلي يتحصن بورقة مهمة جدا، وهي إخطار رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم للأهلي بأن ما حدث من الشحات ضد الشيبي خلال الـ90 دقيقة.
وأضافت أن ما حدث في الواقعة بعد نهاية المباراة، لكن من كتب وضعها في تقرير الحكم أنها حدثت في المباراة فبالتالي أصبح عقاب الشحات خاضعا للجنة المسابقات وليس إلى لجنة الانضباط.
وأوضحت أن لجنة المسابقات عاقبت الشحات بالإيقاف مباراتين وتظلم الأهلي لكن تم رفض طلبه، وأضافت أن الأهلي سيذهب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وشهدت مباراة الفريقين في يوليو الماضي اعتداء حسين الشحات على المغربي محمد الشيبي بصفعه على وجهه، بعد المباراة.
وعقب المباراة، ذهب الشحات إلى الشيبي الذي كان يحتفل مع زملائه بالفوز 3/0 على الأهلي، وتحدث معه بعصبية.
وبعد ذلك صفع الشحات اللاعب الشيبي وسط ذهول قبل الاشتباك معه، وتدخل أفراد من الناديين لمنعهما من الوصول لبعضهما البعض.
وبعد ذلك حرص الشحات على مصالحة الشيبي والاعتذار له وتقبيل رأس الشيبي بحضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وبعض لاعبي الفريقين.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية بالتنسيق مع إدارة المسابقات إيقاف حسين الشحات مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي.
في حين أعلن الأهلي تغريم حسين الشحات، نصف مليون جنيه مصري.