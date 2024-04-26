كشفت قناة "CBC" عن الورقة التي يتحصن بها الأهلي لحماية حسين الشحات في قضيته مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

ووفقًا للقناة فإن محمد الشيبي سيخضع للتحقيق في لجنة الانضباط يوم الأحد، وأن الأهلي ينتظر نتيجة التحقيق، لأن حسين الشحات موقوف أمام النيابة.

وأوضحت أن الأهلي يتحفظ على إيقاف الشحات أمام النيابة، لأنه يمنع الذهاب للمحاكم الجنائية طبقا للوائح.

وأشارت إلى أن الشيبي يبحث عن حقه بطريقته وهذا حقه، وأن الأهلي يحافظ على حق الشحات بطريقته وهذا حقه.

وأكدت أن الأهلي يتحصن بورقة مهمة جدا، وهي إخطار رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم للأهلي بأن ما حدث من الشحات ضد الشيبي خلال الـ90 دقيقة.

وأضافت أن ما حدث في الواقعة بعد نهاية المباراة، لكن من كتب وضعها في تقرير الحكم أنها حدثت في المباراة فبالتالي أصبح عقاب الشحات خاضعا للجنة المسابقات وليس إلى لجنة الانضباط.