منتخب إيران يتخطى اليابان ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

سجل منتخب إيران هدفًا قرب النهاية ليحسم تأهله إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر بفوزه 2-1 على اليابان في مباراة دور الثمانية التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، اليوم السبت.

وتقدمت اليابان بالهدف الأول في الدقيقة 28 بفضل هيدماسا موريتا بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة.

لكن إيران قلبت الطاولة في الشوط الثاني، وتمكنت من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 عبر محمد محبي بتسديدة أرضية من داخل المنطقة.