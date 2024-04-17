"سرُّ الطاقة السلبية".. كواليس الاجتماع العاصف بين كولر والخطيب

"سرُّ الطاقة السلبية".. كواليس الاجتماع العاصف بين كولر والخطيب
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأحمر، بعد الخسارة التي مني بها الفريق أمام غريمه التقليدي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الإثنين، في الدوي المصري الممتاز.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"غرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد اجتماعًا خاصًا مع كولر للوقوف على أسباب تراجع الفريق في الفترة الأخيرة".
وأضاف المصدر: "كولر برَّر للخطيب هزيمة الزمالك بأن اللاعبين يعانون من الإجهاد وتلاحم المباريات في الفترة الأخير، كما أنه يعاني من نقص في عدة مراكز بسبب إصابات العديد من العناصر الأساسية، مثل: إمام عاشور، وياسر إبراهيم، والحارس محمد الشناوي".
وتابع المصدر: "كولر أكد للإدارة أن الفريق يحتاج تدعيمات ورحيل بعض اللاعبين مثل أكرم توفيق، ومحمود متولي، وأحمد عبد القادر"، مؤكدًا أن هؤلاء اللاعبين يصدرون طاقة سلبية كبيرة لزملائهم في المران والمباريات بسبب عدم مشاركتهم بشكل أساس.
ونجح الفريق الأبيض في تحقيق الفوز الأول له على حساب الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، منذ 4 أعوام.
وكان آخر فوز للزمالك على حساب الأهلي في بطولة الدوري المصري، في مباراة الدور الثاني بالدوري موسم 2019-2010، وانتهى اللقاء بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد للفريق الأبيض.
كما يعد هذا هو الانتصار الأول للزمالك على الأهلي في الدور الأول ببطولة الدوري المصري منذ 21 عامًا، حيث كان آخر انتصار في الدور الأول للفارس الأبيض، كان في موسم 2003 - 2004، وانتهى بهدف دون مقابل للفارس الأبيض.
ويعد هذا هو الفوز الأول للزمالك على حساب الأهلي في الدوري، بعد 6 مباريات متتالية لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة خلالهم.
وهذه هي الهزيمة الأولى للسويسري مارسيل كولر أمام الزمالك، حيث سبق له أن خاض 4 مباريات من قبل، حقق الفوز في جميعهم.
وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيد إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد النادي الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع بجدول الترتيب.
ويستعد الأهلي للسفر، غدًا الأربعاء، إلى الكونغو استعدادًا لمباراة الذهاب المرتقبة مع فريق مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.