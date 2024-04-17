"سرُّ الطاقة السلبية".. كواليس الاجتماع العاصف بين كولر والخطيب

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأحمر، بعد الخسارة التي مني بها الفريق أمام غريمه التقليدي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الإثنين، في الدوي المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"غرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد اجتماعًا خاصًا مع كولر للوقوف على أسباب تراجع الفريق في الفترة الأخيرة".

وأضاف المصدر: "كولر برَّر للخطيب هزيمة الزمالك بأن اللاعبين يعانون من الإجهاد وتلاحم المباريات في الفترة الأخير، كما أنه يعاني من نقص في عدة مراكز بسبب إصابات العديد من العناصر الأساسية، مثل: إمام عاشور، وياسر إبراهيم، والحارس محمد الشناوي".