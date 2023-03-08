رسميًا: الأهلي يضم عبدالله عطيف نجم نادي الهلال
في صفقة انتقال حر
ًأعلن النادي الأهلي السعودي عن تعاقده رسميًا مع الدولي عبدالله عطيف قادمًا من صفوف الهلال في صفقة انتقال حر.
عطيف ينضم للأهلي بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.
ومن المقرر أن ينتهي عقد عبدالله عطيف مع الهلال في نهاية الموسم الجاري، ولم يقرر الهلال تجديد تعاقده، ليقرر اللاعب المخضرم التوقيع للأهلي.
ونشر النادي الأهلي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أعلن من خلاله التعاقد رسميًا مع عبدالله عطيف، لمدة 3 سنوات مقبلة.
وكان عطيف (30 سنة) قد بدأ مسيرته في نادي الشباب قبل الانتقال إلى نادي لوليتيانو البرتغالي لمدة موسم، ومنه إلى نادي الهلال الذي مثله منذ 2013 وحتى الآن.
ولعب "عطيف" للمنتخب السعودي الأول 39 مباراة، وتواجد ضمن قائمة الأخضر في مونديال 2022.
ومن المقرر أن ينتقل "عطيف" إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع الزعيم.