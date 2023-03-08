رسميًا: الأهلي يضم عبدالله عطيف نجم نادي الهلال

وكان عطيف (30 سنة) قد بدأ مسيرته في نادي الشباب قبل الانتقال إلى نادي لوليتيانو البرتغالي لمدة موسم، ومنه إلى نادي الهلال الذي مثله منذ 2013 وحتى الآن.

ولعب "عطيف" للمنتخب السعودي الأول 39 مباراة، وتواجد ضمن قائمة الأخضر في مونديال 2022.

ومن المقرر أن ينتقل "عطيف" إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع الزعيم.