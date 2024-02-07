أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا
يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة قبل مواجهة جيرونا الحاسمة، في الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويتصدر ريال مدريد الدوري بفارق نقطتين فقط أمام جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي يقدم موسمًا استثنائيًّا.
وفقا للصحفية المقربة من ريال مدريد أرانتشا رودريغز، فإن هناك شكوكا كبيرة حول مشاركة الثلاثي ناتشو وروديغير وفينسيوس جونيور في المباراة.
ويعاني ريال مدريد من نقص حاد في مركز قلب الدفاع؛ حيث لا يوجد أي لاعب متاح في هذا المركز للمباراة.
واضطر كارلو أنشيلوتي للدفع بداني كارفخال في مركز قلب الدفاع بجوار ناتشو أمام أتلتيكو مدريد للتغلب على تلك الأزمة، قبل أن يعاني الأخير هو الآخر من إصابة قد تمنعه من المشاركة.
ويعاني فينيسيوس جونيور من آلام في الرقبة منعته من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة.
وفي حالة غياب روديغير وناتشو عن مباراة جيرونا، سيضطر أنشيلوتي للدفع بأحد الظهيرين كارفخال وفيرلاند ميندي بجوار تشواميني؛ لملء الفراغ في هذا المركز.