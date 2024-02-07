أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة قبل مواجهة جيرونا الحاسمة، في الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر ريال مدريد الدوري بفارق نقطتين فقط أمام جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي يقدم موسمًا استثنائيًّا.